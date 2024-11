Vor 42 Jahren trat sie zum ersten Mal in einem Film auf, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Eine weltberühmte Oscarpreisträgerin hatte ihren ersten Auftritt in der Komödie Zwei in der Tinte aus dem Jahr 1982. Habt ihr einen Verdacht, aus welchen Filmen ihr dieses Gesicht sonst noch kennt?

Eine Schauspielerin, die bereits den Oscar gewann, kann inzwischen auf 42 Jahre einer erfolgreichen Laufbahn auf den Kinoleinwänden zurückblicken. In der Komödie Zwei in der Tinte hatte sie als Tosh, Tochter der Hauptfigur Alex Kovac, ihr Debüt vor der Kamera.

Habt ihr schon eine Idee, welche Schauspielerin hier zu sehen ist?

Auflösung: Sie gewann einen Oscar als Beste Nebendarstellerin für Durchgeknallt.

Film-Star Angelina Jolie spielte in Zwei in der Tinte ihre erste Filmrolle

Richtig geraten – auf dem Bild seht ihr keine andere als Angelina Jolie dem Publikum entgegen strahlen. Mit gerade mal sieben Jahren debütierte die Schauspielerin – damals noch unter dem Namen Angelina Jolie Voight – in der Komödie Zwei in der Tinte.

In dem Film geht es um einen Spieler namens Alex Kovac, der Spielschulden in New York macht und durch einen Ausflug in Las Vegas versucht, das notwendige Geld aufzutreiben. Angelina Jolie spielt Tosh, Tochter des Protagonisten Alex, der wiederum von ihrem leiblichen Vater Jon Voight verkörpert wird.

Angelina Jolie ist vor und hinter der Kamera aktiv

Angelina Jolie sollte bekanntermaßen noch viele Male vor die Kamera zurückkehren. Dem Kino-Publikum dürfte sie aus Filmen wie Durchgeknallt, Der fremde Sohn und Maleficent – Die dunkle Fee vertraut sein, um nur einige ihrer Auftritte zu nennen.

Inzwischen ist die Schauspielerin nicht nur vor der Kamera tätig, sondern auch als Drehbuchautorin, Regisseurin und Filmproduzentin. Auf der Leinwand ist sie trotzdem noch zu sehen: Erst dieses Jahr erschien Pablo Larraíns Film Maria, in dem Jolie die Hauptrolle übernahm.

Obwohl Jolie in den vergangenen Jahren öfter geäußert hat, dass sie sich von der Schauspielerei zurückziehen wolle, scheint es sie doch wiederholt vor die Kamera zu ziehen.