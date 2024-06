Vor 53 Jahren machte dieser junge Mann seine ersten Schritte im Kino, heute ist er einer der größten Stars der Welt. Hast du ihn erkannt?

Einer der größten Hollywood-Stars überhaupt war vor mehr als 50 Jahren in einer Kleinstrolle zu sehen. Selbst große Fans werden sich womöglich nicht daran erinnern.

Jeder muss klein anfangen, das gilt sogar für heutige Mega-Stars. Und Action-Held Sylvester Stallone ist kein Gegenbeispiel. 1971 war er als nicht namentlich genannter Statist in einer Komödie von Woody Allen zu sehen, wie unsere Kollegen von Allocine zutage gefördert haben. Er spielte einen Straßenschläger.

Vor Rambo & Rocky: Sylvester Stallone prügelt sich durch die U-Bahn

Bananas dreht sich, wie viele Filme Allens, um einen ängstlichen Bewohner New Yorks (Allen). Nachdem seine Freundin die gemeinsame Beziehung beendet hat, reist er nach Lateinamerika und nimmt dort an einer Revolution teil.

Stallone ist in einer Slapstick-Szene aus der New Yorker U-Bahn zu sehen: Er und ein Kumpan betreten den Waggon des Protagonisten und drangsalieren die Fahrgäste. Allens Figur wirft sie schließlich aus der Bahn, aber sie heften sich schnell an seine Fersen.

Schaut euch hier Sylvester Stallones Szene in Bananas an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum Zeitpunkt des Drehs versuchte der junge Stallone, als Schauspieler Fuß zu fassen. Jahrelang schlug er sich mit kleinen Rollen herum und geriet mehrmals in finanzielle Notlagen. Schließlich machte ihn sein Drama Rocky quasi über Nacht zum Star. Heute werden viele Fans seinen Bananas-Auftritt gar nicht kennen.

Falls ihr den Film nachholen wollt, könnt ihr das u.a. beim MGM+ Channel bei Amazon * tun.

Podcast mit mehr Film-Tipps: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.