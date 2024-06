"Habe meine Macht böse missbraucht": Nach diesem Filmerfolg wurde Sylvester Stallone unerträglich und schämt sich dafür bis heute

Action-Star Sylvester Stallone erlebte nach einem seiner großen Filmerfolge einen toxischen Ego-Höhenflug. Jahre später blickt er selbstreflektiert und mit Scham darauf zurück.

Sylvester Stallone gilt als einer der großen Helden des amerikanischen Action-Kinos. Vor allem in den 80er Jahren machte er mit Rocky-Fortsetzungen und den Rambo-Filmen auf sich aufmerksam. Viel später feierte er mit den The Expendables-Filmen weitere Erfolge.

Ein früher Titel aus Slys Filmographie sorgte allerdings dafür, dass sich der Schauspieler eine Weile in eine ungute Richtung entwickelte, ehe eine peinliche Erfahrung ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholte.

Sylvester Stallone erinnert sich mit Scham an seinen Ego-Trip nach dem Erfolg seines legendären Boxerdramas

Der Filmstar war 2014 in London zu Gast, wo er im Rahmen einer Veranstaltung namens An Evening with Sylvester Stallone über seine Karriere sprach (via BBC). Dabei erinnerte Sly sich an die 1970er Jahre, als er mit dem ersten Rocky-Film einen riesigen Hit verbuchen konnte und sich laut eigener Aussage eine Zeit lang "unerträglich" verhalten habe:

Ich habe meine Macht böse missbraucht. Ich las einige der Interviews, die ich damals gab, und ich wünschte, ich könnte zurückgehen und mir selbst ins Gesicht hauen.

Stallone berichtete ebenfalls, wie er aus dieser egomanischen Phase herauskam. Ein Schlüsselmoment ereignete sich Ende der 70er während einer Kino-Vorstellung am Premierentag von Rocky II. Der Star des Films schlich sich dafür in eines der Lichtspielhäuser, wo nur zwei andere Leute anwesend waren, von denen einer sogar durch den Streifen schlummerte. Das sei eine demütigende Erfahrung gewesen, die ihm auf lange Sicht aber gutgetan habe.

Da muss Stallone allerdings einen miesen Tag oder ein schlechtes Kino erwischt haben, denn laut The Numbers konnte Rocky II damals über 200 Millionen US-Dollar weltweit einspielen – bei einem Budget von gerade mal 7 Millionen. Nicht der erfolgreichste Film der Reihe, aber auch nicht der unerfolgreichste. Viel unangenehmer ist dem Schauspieler heute ein ganz anderer Film.

Wie viele Rocky-Filme gibt es eigentlich?

Aktuell existieren neun Filme im Rocky-Franchise und ein zehnter ist schon geplant. Nach vier durchnummerierten Fortsetzungen bis Rocky V von 1990 ging es 2006 mit dem Film Rocky Balboa weiter. Abgelöst wurden die Sly-Filme von der 2015 gestarteten Folge-Filmreihe Creed - Rocky's Legacy, die Michael B. Jordan seit drei Teilen bestreitet.

Creed IV wird aktuell entwickelt und soll erneut mit Jordan gedreht werden.

