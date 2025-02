Vor 69 Jahren hatte er seinen ersten Kurzauftritt, heute ist er einer der bekanntesten Filmemacher der Welt: Erkennt ihr ihn?

Mit zwei Oscars, einem Golden Globe und einem Emmy gehört er zu den erfolgreichsten Filmemachern der Welt. Seinen ersten Kontakt mit Filmen hatte er bereits als Kind.

Schon als Kind hat Ron Howard durch Rollen im Fernsehen Bekanntheit erlangt. In den 1970ern begann er vermehrt, hinter der Kamera zu arbeiten und konnte 2001 mit A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn gleich zwei Oscars für die Beste Regie und den Besten Film gewinnen. Doch bevor er sich einen Namen in Hollywood machte, wurde er bei seiner ersten Rolle noch nicht einmal im Abspann genannt.

Bei seiner ersten Rolle war Ron Howard gerade mal 2 Jahre alt

Geboren ist Ron Howard 1954, das erste Mal vor der Kamera konnte man ihn schon 1956 sehen. Im Western Todespfeil am Mississippi (Originaltitel: Frontier Woman) hatte sein Vater Rance Howard eine Rolle und er brachte seinen Sohn mit ans Set, um einen kurzen Auftritt zu absolvieren. Dies sollte sein erster Filmauftritt sein (via AFI Catalog ).

Bereits vier Jahre später, mit 6 Jahren, wurde Ron Howard einem größer werdenden Publikum bekannt. Von 1960 bis 1968 spielte er den Sohn in der Andy Griffith Show. Zu diesem Zeitpunkt hatte er seinen Eltern bereits verschiedene kleine Film- und Fernsehrollen zu verdanken.

In Deutschland wurde Ron Howard erst mit der Sitcom Happy Days und einer Nebenrolle in Der letzte Scharfschütze Ende der 70er und frühen 80er bekannt. Zu diesem Zeitpunkt begann er auch, sich vermehrt auf die Regie und Produktion zu konzentrieren und tauchte seitdem erst wieder in den 2000ern als Darsteller auf.

Heutzutage ist Ron Howard als Regisseur weltbekannt

In der Zwischenzeit machte Ron Howard sich als Regisseur von Filmen wie Apollo 13 und A Beautiful Mind einen Namen, für den er zwei Oscars erhielt. Allerdings erhielt er auch schlechte Kritiken und wurde zweimal für eine Goldene Himbeere nominiert. Darunter für seine Verfilmung des Dan Brown-Bestsellers The Da Vinci Code - Sakrileg.