Vor After Truth ist After Passion: Hier gibt es den Erotikfilm im Stream

Die After-Reihe setzt auf Erotik. Mit After Truth läuft aktuell Teil 2 sehr erfolgreich im Kino. Wir sagen euch, wo ihr Teil 1 After Passion streamen könnt.

After Truth ist seit dem 3. September 2020 in den deutschen Kinos und schlägt sich dort sehr erfolgreich. Die heißerwartete Fortsetzung zu After Passion hat viele Fans, jene, die die Buchreihe von Anna Todd gelesen haben und jene, die Teil 1 schon sehr gut fanden.

Die komplette After-Reihe als Taschenbuch Zum Deal Die erfolgreiche Filmvorlage

Einige springen aber jetzt erst auf dem Zug auf und haben den Beginn der Geschichte von Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) noch nicht gesehen. Ihnen präsentieren wir eine Auflistung, wo After Passion zum Stream zur Verfügung steht.



Die wichtigsten Streaming-Anbieter von After Passion

After Passion in der Flat: Sky Ticket

After Passion zum Kauf von 7,99 Euro: Google Play

After Passion zum Kauf von 8,72 Euro: MagentaTV

After Passion zum Kauf von 8,76 Euro: Amazon Prime

After Passion zum Kauf von 8,99 Euro: iTunes

After Passion zum Kauf von 8,99 Euro: Microsoft

After Passion zum Kauf von 8,99 Euro: RakutenTV

After Passion zum Kauf von 9,99 Euro: Maxdome

Der Nachfolger After Truth ist noch bei keinem Streamingdienst verfügbar. In der Regel ist dies ca. 6 Monate nach dem Kinostart der Fall. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was passiert in After Passion und After Truth?

Erzählt wird von Tessa Young. Sie ist ein ehrgeiziges Mädchen, das frisch in die College-Welt eintaucht. Doch dann trifft sie den düsteren Hardin Scott. Der ist zwar unverschämt zu Tessa, trotzdem fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Obwohl Tessa weiß, dass sie sich nicht auf eine Beziehung mit Hardin einlassen sollte, kann sie ihm nicht widerstehen.



Schaut auf den Trailer zu After Truth

After Truth - Trailer (Deutsch) HD

Nach einem turbulenten Start im 1. Teil versuchen Tessa und Hardin ihre Beziehung auf den richtigen Weg zu bringen. Doch als Tessa eine grausame Wahrheit über den Beginn ihres Verhältnisses und Hardins Vergangenheit erfährt, ist sie außer sich. Am liebsten würde Tessa das ganze Hardin-Schlamassel hinter sich lassen. Doch so einfach ist das mit dem Herzen natürlich nicht.



Wird es einen 3. Teil der After-Reihe geben?

Seit kurzen ist auch das geklärt und offiziell: Angekündigt wurde ein 3. und sogar ein 4. Teil der After-Reihe. After Love und After Forever wurden von den beiden Hauptdarstellern auf Instagram angepriesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei den Links zum Angebot von Amazon und Sky handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was sagt ihr zu After Passion und After Truth? Wollt ihr einen 3. Teil?