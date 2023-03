Vor Avatar 3: "Geheime" Pandora-Welten erinnern an Herr der Ringe und Dune und hier sind die Bilder

Nach Avatar: The Way of Water wird die Geschichte im Dezember 2024 mit Avatar 3 ausgebaut. Dank drei neuer Bilder könnt ihr euch bereits ein erstes Bild von der Sci-Fi-Fortsetzung machen.

Obwohl uns Avatar: The Way of Water über drei Stunden lang in die Welt von Pandora entführt, haben wir noch lange nicht alles gesehen, was der faszinierende Planet zu bieten hat. Regisseur James Cameron teast seit dem Kinostart des zweiten Teils weitere Regionen, Völker und Kulturen. Jetzt erhalten wir einen ersten Einblick.

Mindestens drei neue Pandora-Welten haben wir noch nicht gesehen, wie aus den Special-Features der Heimkinoveröffentlichung von Avatar: The Way of Water hervorgeht. Die Extras zeigen (bisher) nicht verwendete Konzeptzeichnungen, die uns u.a. ein Bild der glühenden Heimat der Feuer-Na'vi aka der Ash People verschaffen.

Avatar 3: So sehen die neuen Welten in der Fortsetzung aus

Von den Ash People bekommen wir zwar noch nichts zu Gesicht. Dafür lernen wir die Umgebung kennen, in der diese leben. Durch Dampf und Nebel sticht die Sonne, während die vulkanischen Felsen aus der Landschaft ragen. Mitunter werden Erinnerungen an Mordor aus den Der Herr der Ringe-Filmen wach.

Danach begeben wir uns in die arktische Region von Pandora. Schnee so weit das Auge reicht. Es sieht sogar so aus, als bekommen wir schwebende Berge, die auf dem Kopf stehen. Wenn wir bei Herr der Ringe-Referenzen bleiben wollen, sind wir hier beim Pass des Caradhras angekommen, bevor es in die Minen von Moria geht.

Für das dritte Bild müssen wir die filmischen Bezüge wechseln. Die Wüste von Pandora passt aus ästhetischer Sicht vielmehr zu den Sci-Fi-Panoramen, die wir zuletzt in Dune auf der großen Leinwand gesehen haben. Trotzdem bleibt sich die Avatar-Reihe treu und integriert fliegendes Gestein in die Szenerie. Hier leben die Windtraders.

Bisher waren diese Welten geheim. In den kommenden Avatar-Filmen werden wir sie entdecken, angefangen bei der vulkanischen Region der Feuer-Nation in Avatar 3.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Avatar 3 im Kino?

Bis die Geschichte von Jake Sully und Co. weitergeht, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Avatar 3 startet am 18. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Zwei Jahre später folgt Avatar 4, ehe Avatar 5 die Reihe an Weihnachten 2028 abschließt.

