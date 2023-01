Die Bösewichte für Avatar 3 stehen schon fest – und dieses Mal sind es Feuer-Na'vi

Wie geht die Geschichte von Avatar in Teil 3 weiter? Regisseur James Cameron stellt die ersten Bösewichte der Fortsetzung vor. Besonders das Element des Feuers wird eine wichtige Rolle spielen.

Während Avatar: The Way of Water seine Spitzenposition in den Kinocharts verteidigt, arbeitet Regisseur James Cameron an der Fortsetzung seiner gigantischen Science-Fiction-Saga. Avatar 3 ist bereits komplett abgedreht und befindet sich aktuell in der Postproduktion. Doch was genau dürfen wir uns von Teil 3 erwarten?



In einem kürzlichen Interview, das Slashfilm aufgeschnappt hat, spricht der Filmemacher über die Zukunft der Reihe und teast interessante Bösewichte für Avatar 3. Nachdem bisher die Menschen als Gegenspieler der Na'vi auftraten, lauert im nächsten Kapitel die Gefahr auf Pandora selbst. Macht euch bereit für die Ash People.

Neue Bösewichte: Avatar 3 stellt uns die Ash People vor

Bei den Ash People handelt es sich um den dritten großen Na'vi-Stamm, den wir im Avatar-Universum kennenlernen. Nach den Omatikaya im Wald und den Metkayina im Wasser kommt im Zuge der Ash People das Element des Feuers ins Spiel. Cameron sagt:

Ich möchte die Na'vi aus einem anderen Blickwinkel zeigen, weil ich [bisher] nur ihre guten Seiten gezeigt habe. In den ersten Filmen gibt es sehr negative Menschen-Beispiele und sehr positive Na'vi-Beispiele. In Avatar 3 werden wir das umkehren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avatar: The Way of Water schauen:

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer (Deutsch) HD

Mit einem weniger friedlichen Na'vi-Stamm dürfte die Welt von Pandora um einiges komplexer werden. Cameron wirkt damit einem Kritikpunkt der ersten zwei Teile entgegen: Sowohl bei Avatar als auch bei Avatar: The Way of Water tauchte der Vorwurf auf, dass die Filme nur ein sehr einfaches Bild von Gut und Böse zeichnen.

Wann startet Avatar 3 im Kino?

Auf den Kinostart von Avatar 3 müssen wir deutlich kürzer warten als auf den von Teil 2. Wenn alles nach Plan läuft, kommt die Fortsetzung am 18. Dezember 2024 in die deutschen Kinos.

