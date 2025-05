Vor der großen Fantasy-Rückkehr: Alle 6 Drachenzähmen leicht gemacht-Filme und -Serien im Stream

Das Live-Action-Remake Drachenzähmen leicht gemacht steht vor der Tür. Hier bekommt ihr eine Übersicht zu sämtlichen Filmen und Serien des Fantasy-Franchises und wo ihr diese streamen könnt.

Drachen- und Wikinger-Enthusiast:innen haben sich den 12. Juni 2025 vermutlich schon im Kalender dick markiert: An diesem Tag startet nämlich mit Drachenzähmen leicht gemacht das heiß ersehnte Realfilm-Remake des gleichnamigen animierten Fantasy-Abenteuers aus dem Jahr 2010 im Kino.

Die Kinderbuch-Adaption ist mittlerweile zu einem beachtlichen Franchise angewachsen, das gleich mehrere Filme und Serien umfasst. Welche das sind und wo sie im Stream laufen, haben wir für euch im Folgenden zusammengefasst.

Drachenzähmen leicht gemacht: Alle 3 Filme und wo sie streamen

Aus der 12-teiligen Buchvorlage von Cressida Cowell entstanden bisher insgesamt drei Animationsfilme. Das sind die Titel der erfolgreichen Trilogie:

Drachenzähmen leicht gemacht (2010)

Im Kino-Hit Drachenzähmen leicht gemacht erleben wir die Anfänge der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem Wikingerjungen Hicks und dem Drachen Ohnezahn, die als Fundament der Fantasy-Reihe fungiert.

Den Film gibt es derzeit in der Abo-Flatrate von WOW zu sehen oder als Kauf- und Leihoption bei den gängigen Streaming-Anbietern.

Drachenzähmen leicht gemacht 2 (2014)

Vier Jahre später folgte die Fortsetzung Drachenzähmen leicht gemacht 2. Darin treffen Hicks und Ohnezahn nicht nur auf einen mysteriösen Drachenreiter, sondern müssen es auch mit dem bösartigen Eroberer Drago Blutfaust und seinem riesigen Alpha-Drachen aufnehmen.

Das Sequel gibt es im Stream aktuell nur zum Kaufen oder Leihen, und zwar u. a. bei Amazon Prime Video, Apple TV, MagentaTV oder im Sky Store.

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt (2019)

Im dritten Teil der animierten Fantasy-Saga machen sich Hicks und Ohnezahn auf die Suche nach der titelgebenden geheimen Welt, die ein Zufluchtsort für Drachen sein soll. Der fiese Jäger Grimmel hat jedoch etwas dagegen und es auf Hicks besten Freund abgesehen.

Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Genau wie Teil 2 ist der Abschluss der Trilogie zurzeit u. a. nur bei Amazon Prime Video, Apple TV, MagentaTV oder im Sky Store als Kauf- und Leihvariante verfügbar.

Zum Weiterlesen: Alles Wichtige zur Neuauflage Drachenzähmen leicht gemacht

Drachenzähmen leicht gemacht: Alle 3 Serien und wo sie streamen

Auch im Serienformat wurden Drachen bereits fleißig gezähmt. Diese drei Serien-Abenteuer gehören ebenfalls zum Franchise:

DreamWorks Dragons (2012-2018)

Zwei Jahre nach dem ersten Film entstand die Animationsserie DreamWorks Dragons, die es insgesamt auf 8 Staffeln brachte. Die ersten beiden davon dienten als Übergangsgeschichte zu Teil 2, danach übernahm Netflix die Rechte, weshalb dort auch nur die Staffeln 3 bis 8 verfügbar sind. Diese fungieren zusammen aber gewissermaßen als eigenständiges Kapitel, das den Titel Auf zu neuen Ufern trägt.

Staffel 1 (Die Reiter von Berk) und 2 (Die Wächter von Berk) könnt ihr hingegen in der Streaming-Flatrate von MagentaTV oder als Kaufoption bei Amazon Prime Video und Apple TV sehen.

Dragons: Die jungen Drachenretter (2019-2022):

Die Nachfolgeserie Dragons: Die jungen Drachenretter, in der es um die Drachenflüster-Zwillinge Dak und Leyla geht, teilte sich ebenfalls in zwei Kapitel. Die ersten beiden Staffeln finden sich allein bei Netflix im Abo. Die vier nachfolgenden Staffeln mit dem Untertitel Helden des Himmels stehen in der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video zur Verfügung.

Dragons: Die 9 Welten (2021-2023)

Etwas weniger kompliziert ist der Sachverhalt bei der bis dato letzten Serie aus dem Drachenzähmen leicht gemacht-Kosmos. Dragons: Die 9 Welten besteht aus 8 Staffeln mit insgesamt 52 Episoden und ist vollständig im Abo von RTL+ enthalten. Bei Amazon Prime Video stehen immerhin die Staffeln 1 bis 4 in der Flatrate zum Streamen bereit.

Im Gegensatz zu den Vorgängerfilmen und -serien spielt das Abenteuer in der Gegenwart, wo eine Gruppe von Kindern erstmals auf Drachen trifft.

Darüber hinaus brachte das Franchise insgesamt fünf animierte Kurzfilme hervor, von denen allerdings nur Drachenzähmen leicht gemacht: Die guten alten Zeiten zum Kauf (bei Amazon Prime Video und Apple TV) verfügbar ist.

Wie bereits erwähnt, läuft die Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht ab dem 12. Juni in den Kinos. Vor der Kamera standen unter anderem die Schauspieler Gerard Butler, Mason Thames, Nick Frost und Julian Dennison. Die Regie übernahm, wie auch schon bei der Animations-Trilogie, der Kanadier Dean DeBlois.