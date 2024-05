Vor Der Schuh des Manitu 2: Abenteuerfilm über die große Western-Legende bei Amazon Prime

In nicht allzu ferner Zukunft erwartet uns Teil 2 von Michael "Bully" Herbigs Der Schuh des Manitu. Doch vor kurzem griff ein weiterer deutscher Film die Legende auf, die dem Kultfilm zugrunde liegt.

Karl May ist ein Name, mit dem Generationen an Deutschen Wild-West-Abenteuer und Ritte in den Sonnenuntergang verbinden. Seine Werke, gerade alle Geschichten rund um Winnetou und seinen Blutsbruder Old Shatterhand, inspirierten zahlreiche Adaptionen, von Cartoon-Serien bis hin zu Realfilm-Klassikern – und einer Komödie, die ihrerseits wieder Generationen prägen sollte: Der Schuh des Manitu



Nicht mehr allzu lang, und Michael "Bully" Herbigs Western-Comedy erhält mit Das Kanu des Manitu eine verspätete Fortsetzung und führt damit die Karl May-inspirierte Reihe weiter. Vor nur zwei Jahren erhielten wir allerdings eine völlig neue Interpretation von Mays Kultfiguren in anderem Gewand: den Kinder-Abenteuerfilm Der junge Häuptling Winnetou. Den gibt es jetzt bei Amazon Prime im Streaming-Angebot.

Vor Der Schuh des Manitu 2: Bei Amazon muss ein junger Apache in seine Rolle als Anführer hineinwachsen

Winnetou (Mika Ullritz) ist gerade erst 12 Jahre alt. Doch bereits jetzt stellt er sich die Frage, ob er eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters und Häuptlings Intschu-Tschuna (Mehmet Kurtulus) treten kann. Sowohl ihm als auch seinem Vater ist bewusst, dass der junge Apache noch einiges zu lernen hat. Wie kann er über sich hinauswachsen und lernen, ein guter Anführer zu sein?

Eine unerwartete Gelegenheit bietet sich ihm, als sein Stamm in Bedrängnis gerät. Ihre wichtigste Nahrungsquelle, die Bisons, scheinen dieses Jahr einfach nicht in die Gegend ziehen zu wollen. Die große Bison-Jagd bleibt aus. Zur selben Zeit trifft Winnetou auf den Waisenjungen Tom Silver (Milo Haaf).

LEONINE Mike Ullritz und Milo Haaf in Der junge Häuptling Winnetou

Tom weiß, was es mit dem Verschwinden der Bisons auf sich hat – der berüchtigte Outlaw Todd Crow (Anatole Taubman) hat damit zu tun. Gemeinsam brechen Winnetou, seine Schwester Nscho-tschi (Lola Linnéa Padotzke) und Tom auf, um Winnetous Stamm zu retten.

Der junge Häuptling Winnetou ist eine freie Neuauflage alter Wildwest-Geschichten

An dieser Stelle wollen wir Der junge Häuptling Winnetou kurz einordnen: Der Film orientiert sich nur lose an Karl Mays Buchfiguren und -geschichten, um eine neue Abenteuergeschichte für Kinder und Familien zu erzählen. Gerade aufgrund der wenig repräsentativen und auf alten Stereotypen basierenden Vorlage gerieten seiner Zeit aber sowohl der Film als auch das Buch zum Film in die Kritik.

Die dem Film zugrunde liegenden Figuren und ihre Welt entstanden in einer Zeit, in der der Umgang mit fremden Kulturen und Ethnien noch deutlich anders aussah als heute. Wie genau der Film sich zwischen diesen gegensätzlichen Ansätzen positioniert und welche Probleme 2022 genau diskutiert wurden, haben wir für euch in einer detaillierten Übersicht ausgearbeitet.

Nichtsdestotrotz steckt in Der junge Häuptling Winnetou eine Abenteuergeschichte für junge Zuschauer:innen. Die könnt ihr ab jetzt bei Amazon Prime als Teil des Streaming-Angebots sehen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.