Vor Disney+: Avatar 2 startet in wenigen Tagen als Stream bei Amazon Prime Video

Der Sci-Fi-Blockbuster Avatar 2 räumt gerade noch im Kino ab, in Kürze ist er auch als Stream verfügbar: Amazon Prime Video nimmt ihn in wenigen Tagen ins Angebot auf.

Avatar 2: The Way of Water ist ein Sci-Fi-Blockbuster im reinsten Sinne. 14 Jahre nach dem Vorgänger Avatar - Aufbruch nach Pandora feiert James Camerons Na'Vi-Abenteuer im Kino unglaubliche Erfolge. Bald kommt der Kracher auch als VOD. Amazon Prime nimmt ihn noch vor Disney+ ins Sortiment auf, vorbestellen könnt ihr den Film dort jetzt schon.

Sci-Fi-Kracher Avatar 2 kommt in Kürze zu Amazon Prime – mit Bonusmaterial

Der Amazon-Start geht aus einer Pressemeldung hervor, die Moviepilot vorliegt. Gegenüber der Kinofassung haben Sci-Fi-Fans dabei einen erheblichen Vorteil: Avatar 2 soll auf Amazon Prime Video nämlich mit jeder Menge Bonusmaterial erscheinen.

Exakte Details zum Umfang sind noch nicht bekannt, in einer früheren Benachrichtigung war allerdings von über drei Stunden zuvor nicht gezeigten Extras die Rede. Dabei handelt es sich vermutlich um aus der Kinofassung herausgeschnittene Szenen und Making-of-Dokus.

Wann kommt Avatar 2 zu Amazon Prime Video?

Avatar 2 soll bereits am 4. April 2023 auf Amazon Prime Video zum Kauf verfügbar sein. Bis dahin können die Fans schon einmal vorbestellen und sich auf die Rückkehr eines Lieblings im Sequel Avatar 3 freuen.

In James Camerons Sci-Fi-Fortsetzung Avatar 2: The Way of the Water flieht Jake Sully (Sam Worthington) mit seiner Familie aus dem Wald und sucht Zuflucht bei Pandoras Stämmen des Wassers. Doch die Menschen machen Jagd auf sie.



