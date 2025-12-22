Vor einem Jahr brachte Netflix sein eigenes Stirb langsam – es wurde zum dritterfolgreichsten Film des Streamers

Netflix versucht immer wieder, sich seine eigenen Versionen großer Filmklassiker zu schaffen. Letztes Jahr brachte der Streamer einen Actionfilm an den Start, der stark an Stirb langsam erinnerte.

Nicht selten ist es zu beobachten, dass ein Netflix-Film nach einem bestimmten Vorbild modelliert wurde. Natürlich dreht der Streaming-Dienst in den seltensten Fällen direkte Remakes oder Neuauflagen à la Lohn der Angst. Dennoch sind immer wieder eindeutige Muster und Formen aus bekannten Hollywood-Klassikern zu entdecken.

Vor rund einem Jahr lieferte der Streaming-Dienst mit Carry-On sein Äquivalent zu Stirb langsam ab. Im Rahmen des Films finden wir uns in einem Flughafen an Heiligabend wieder, der plötzlich zum Schauplatz eines rastlosen Action-Thrillers wird, als ein junger TSA-Mitarbeiter mit einem erbarmungslosen Erpresser aneinandergerät.

Mit dem Action-Thriller Carry-On hat sich Netflix sein eigenes Stirb langsam geschaffen

Genauso wie der von Bruce Willis verkörperte John McClane in Stirb langsam landet auch Ethan Kopek (Taron Egerton) in der unverhofften Situation, dass er der einzige Mann ist, der die Sache richten oder zumindest die schlimmste Eskalationsstufe verhindern kann. Kopek wächst aber ein bisschen mehr mit seinen Herausforderungen.

Anfangs setzt er alles daran, so schnell wie möglich aus der Sache herauszukommen. Der Reisende (Jason Bateman), der mit der Zündung einer Bombe droht, macht es Kopak nicht leicht. Ehe sich der unwahrscheinliche Held versieht, nutzt sein Gegenspieler sogar seine Freundin Nora (Sofia Carson) als Druckmittel.

Knapp zwei Stunden lang folgen wir dem nervenaufreibenden Treiben am Flughafen – ein Schauplatz, der auch Erinnerungen an Stirb langsam 2 weckt. Kein Wunder, dass Carry-On damals in zahlreichen Kritiken mit der von Bruce Willis angeführten Action-Reihe verglichen wurde. Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung war verdächtig.

Carry-On eroberte kurz vor Weihnachten die Netflix-Charts und wurde zum Mega-Erfolg

Netflix legte den Starttermin von Carry-On auf den 13. Dezember 2023 – also kurz vor Weihnachten. Die Strategie hat funktioniert: Bis heute thront der Action-Thriller auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme des Streamers. 172,1 Millionen Aufrufe konnte Carry-On in den ersten drei Monaten seiner Veröffentlichung generieren.

Die Top 10 der erfolgreichsten Netflix-Filme:

Umso überraschender ist es, dass Netflix bislang keine Fortsetzung in Auftrag gegeben hat. Nicht zuletzt war das der Weg, den 20th Century Fox damals nach dem Erfolg von Stirb langsam einschlagen hat. Möglicherweise wartet der Streamer aber auch nur ab, bis die richtigen Leute mit der richtigen Idee zusammenkommen.