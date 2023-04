Vor John Wick 5 spielt Keanu Reeves in neuem Streaming-Film einen Hollywood-Star, der erpresst wird

Nach John Wick 4 ist Keanu Reeves begehrter denn je und so soll er als Nächstes eine schwarze Streaming-Komödie über ein erpresste Berühmtheit drehen.

Während Keanu Reeves im Kino aktuell für John Wick: Kapitel 4 gefeiert wird und alle auf John Wick 5 warten, hat der Hollywood-Star schon seine nächste Rolle ins Auge gefasst ... als Hollywood-Star. Das vielversprechende Streaming-Projekt schickt ihn in die Abgründe des Filmgeschäfts.

Outcome: Nach John Wick 4 mischt Keanu Reeves Hollywood auf

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist John Wick-Darsteller Keanu Reeves für die Hauptrolle von Outcome im Gespräch. Das von Apple produzierte Projekt entstammt dem Kopf von Jonah Hill (21 Jump Street, The Wolf of Wall Street), der hierfür als Regisseur, Drehbuchautor und Keanu Reeves' Co-Star in Aktion tritt.

In Outcome soll Keanu Reeves den Hollywood-Star Reef spielen, dessen Ruf angeknackst ist. Nachdem ein geheimnisvolles Video aus seiner Vergangenheit auftaucht und der Schauspieler damit erpresst wird, muss er sich seinen Problemen und den dunkleren Kapiteln seiner zurückliegenden Lebensgeschichte stellen. Doch kann er eine Wiedergutmachung leisten?

Leonine Keanu Reeves in John Wick 4

Nachdem zuletzt Tár die Rufschädigung von Berühmtheiten in den Blick nahm, könnte Outcome sich der aktuellen Thematik ebenfalls nähern – allerdings als schwarzhumorige Komödie. Auch wenn Keanu Reeves vor allem für die actionreichen Matrix- und John Wick-Filme bekannt ist, hat er durchaus humoristische Erfahrung, wie die Bill & Ted-Reihe oder sein unvergesslicher Gastauftritt in Always Be My Maybe beweisen. Ob er für seine neue Rolle ebenfalls 40.000 Dollar pro Wort erhalten wird, ist nicht bekannt.

Da Keanu Reeves' Auftritt in Outcome noch in der Planungsphase ist und die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, wird der Film frühestens 2024 zu AppleTV+ kommen.

