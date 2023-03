Nicht nur John Wick 5: Macherin deutet Spin-off mit einer der coolsten Figuren aus Teil 4 an und noch viel mehr

Wie geht die John Wick-Reihe nach Kapitel 4 weiter? Die kreativen Köpfe hinter der Action-Reihe mit Keanu Reeves denken nicht nur über Teil 5 nach. Mehrere Spin-offs sind im Gespräch.

John Wick: Kapitel 4 hat einen sensationellen Kinostart hingelegt. Bereits nach dem ersten Wochenende konnte die Action-Fortsetzung mit Keanu Reeves das Einspielergebnis des ersten Teils übertreffen. Jeder neue John Wick-Film ist an den Kinokassen erfolgreicher als sein Vorgänger. Jetzt wird die Reihe massiv ausgebaut.



Während uns dieses Jahr mit The Continental die erste Serie aus dem John Wick-Universum erwartet, erwartet uns 2024 das Spin-off Ballerina mit Ana de Armas in der Hauptrolle. Lionsgate, das Studio hinter den John Wick-Filmen, hat jedoch deutlich größere Pläne, wie Collider in einem Interview erfahren hat.

John Wick 5 mit Keanu Reeves und mehr: Vor allem zwei Figuren bieten sich für Spin-offs an

Erica Lee, die John Wick seit dem ersten Teil als Produzentin begleitet, verriet, dass uns in wenigen Wochen die Ankündigung eines neuen John Wick-Films erwartet, der die Action-Reihe erweitert.

Es gibt einen weiteren Film, den wir gerade entwickeln, und ich denke, wir werden ihn in den nächsten, sagen wir, ein oder zwei Monaten ankündigen. Ansonsten bin ich zuversichtlich, dass es Ballerina 2 und John Wick 5 und viele andere Filme geben wird. Wir entwickeln eine Menge Sachen und führen viele Diskussionen mit vielen Autoren und dem Markenmanagement. Das Wick-Universum ist meine höchste Priorität.

Hier könnt ihr den Trailer zu John Wick: Kapitel 4 schauen:

John Wick: Kapitel 4 - Trailer (Deutsch) HD

Aus dieser Aussage strotzt sehr viel Zuversicht, was die zukünftigen John Wick-Pläne angeht. Auch wenn John Wick: Kapitel 5 noch nicht offiziell angekündigt ist, scheint Lionsgate definitiv an der Fortsetzung interessiert zu sein. Das Vertrauen in Ballerina lässt ebenfalls hoffen. Offenbar überzeugt der Ableger die Chefetage von Lionsgate.

Doch worum handelt es sich bei dem John Wick-Film, der in ein bis zwei Monaten angekündigt werden soll? Gegenüber Screen Rant wird Lee ein bisschen konkreter und nennt zwei Figuren, von denen sie iche in Spin-off vorstellen kann.

Wir sind wirklich daran interessiert, die Welt des Bowery King und der Bowery näher zu erkunden. Er leitet sozusagen den Untergrund, und das ist eine so interessante Welt. Aber wie bekommt er die Waffen und Boote? Er taucht überall auf. Er ist der Anführer. Er schickt Obdachlose durch die Straßen und Informationen mit Tauben. Er ist Low-Tech und analog in einer digitalen Welt, und er kennt jeden und kommt überall hin.

Während der von Laurence Fishburne gespielte Bowery King ein vertrautes John Wick-Gesicht ist, hat Lee ihr Augenmerk auch auf eine neuere Figur gelegt.

Die Figur von Akira sticht wirklich aus [John Wick: Kapitel 4] heraus, und ich würde gerne weitere Abenteuer mit ihrer Figur sehen. Es gibt eine Menge! Es gibt sehr viele Charaktere in John Wick 4 und viele Fan-Favoriten aus den vorherigen Filmen. Es gibt definitiv eine Menge Dinge, in die wir tiefer eintauchen wollen.

Leonine Rina Sawayama als Akira in John Wick: Kapitel 4

Sängerin Rina Sawayama liefert in John Wick: Kapitel 4 ihr Schauspieldebüt ab und überzeugt auf ganzer Linie. Ein Spin-off mit ihrer Kämpferin Akira in der Hauptrolle ergibt sehr viel Sinn. Nicht zuletzt wurde für einen solchen Film bereits das Grundwerk in John Wick: Kapitel 4 gelegt. Lionsgate könnte problemlos darauf aufbauen.



Wir dürfen gespannt sein, wie die Reihe um Reeves' Auftragskiller in den nächsten Jahren vergrößert wird. Lionsgate zeigt sich bei John Wick sehr an dem Ansatz eines Cinematic Universe interessiert. Vorerst läuft Kapitel 4 im Kino. Seit dem 23. März 2023 könnt ihr den Film auf der großen Leinwand schauen.

