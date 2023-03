Vor Marvel-Rückkehr: Wolverine-Star Hugh Jackman will großen Fehler nicht bei Deadpool 3 wiederholen

In Deadpool 3 kehrt Hugh Jackman als Wolverine zurück. Dabei muss er auf seine Stimme aufpassen, denn die hat er sich in der Vergangenheit ziemlich beschädigt in der Rolle.

Als Entschädigung für die lange Wartezeit auf Deadpool 3 wurde die Rückkehr einer Marvel-Legende angekündigt. Nach dem finsteren Superhelden-Abgesang Logan - The Wolverine wird Hugh Jackman für den Ryan Reynolds-Blockbuster nochmal in die Rolle schlüpfen. Bisher sprach Jackman schon darüber, dass er für seinen Wolverine-Körper neben dem Training extreme Mengen an Essen zu sich nehmen muss. Anscheinend trainiert der Star aber genauso stark seine Stimme. Die musste in der Vergangenheit stark für die Figur leiden. Schaut hier noch ein Video-Featurette zu Logan - The Wolverine: Logan - Featurette VFX Breakdowns (English) HD Hugh Jackman spricht über verletzte Stimme wegen Wolverine Wie der Hollywood Reporter berichtet, erzählte der Schauspieler in einer Folge von BBC’s Front Row von seiner Wolverine-Zeit. Seiner Aussage nach wäre sein Stimm-Lehrer von damals schockiert über die Dinge, die er wegen Wolverine getan hat. Dabei ging es vor allem um seine Stimme, die er für das spezielle Knurren und Schreien in tiefen Tönen beschädigte: Wir haben [in der Schule] die Technik gelernt, wie man schreit und wie man schreit, ohne die Stimme zu ruinieren. Während Wolverine habe ich jedoch ein bisschen geschrien und gebrüllt und Dinge getan, von denen ich glaube, dass sie meiner Stimme geschadet haben, wobei ich denke, dass ich jetzt daran arbeite. Schon gelesen? Alles für Deadpool 3: Hugh Jackman muss für seine Wolverine-Rückkehr unfassbare Mengen essen Für seine Wolverine-Rückkehr in Deadpool 3 will er diesen Fehler aber nicht wiederholen: Ich arbeite mit einem Gesangslehrer zusammen und achte darauf, dass ich versuche, mich nicht zu verletzen. Und ich habe wirklich viel Mühe sowohl in die körperliche Bewegung als auch in meine stimmliche Vorbereitung für jede Rolle gesteckt. Spätestens ab dem 6. November 2024 könnt ihr euch selbst wieder von Hugh Jackmans Wolverine-Stimme überzeugen. Dann startet Deadpool 3 in den deutschen Kinos. Logan - The Wolverine könnt ihr bei Disney+ im Abo streamen * *Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.