Vor Maxton Hall Staffel 2 startet in 4 Wochen eine neue Damian Hardung-Serie: Er spielt darin einen Vampir

Maxton Hall-Fans müssen sich wohl noch bis 2025 gedulden, erst dann kommt Staffel 2. Damian Hardung kehrt aber schon in wenigen Wochen in einer neuen Fantasy-Serie zurück.

Auch wenn sich Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten gerade in einem ersten Video vom Maxton Hall-Set zurückgemeldet haben, wird die 2. Staffel noch lange auf sich warten lassen.

Fans der Stars bekommen Hardung dafür schon bald in einer neuen Serie zu sehen, die ähnlich romantische Gefühle mit einem düsteren Fantasy-Twist verspricht. In Love Sucks wird der Maxton Hall-Hauptdarsteller nämlich zum Vampir!

Neue Serie mit Maxton Hall-Star: Darum geht es in Love Sucks

Die Handlung dreht sich um Ben (Hardung), der auf einem Jahrmarkt die junge Boxerin Zelda (Havana Joy Josephine Braun) trifft. Während sie sofort Gefühle füreinander entwickeln, verheimlicht er ihr, dass er einer Familie von grausamen Blutsaugern angehört.

Während Zelda bei einer Party in Bens Haus von Vampiren angegriffen wird, erfährt sie auch noch, dass ihre Familienmitglieder seit Generation als Vampirjäger tätig sind.



Schaut hier noch einen Trailer zu Love Sucks mit Damian Hardung:

Love Sucks - S01 Trailer (deutsch) HD

Wann startet Love Sucks mit Damian Hardung?

ZDFneo strahlt die Fantasy-Serie ab dem 31. Oktober 2024 um 20:15 Uhr im TV aus. Ab dem 11. Oktober könnt ihr alle 8 Folgen von Love Sucks bereits in der ZDFmediathek streamen. Mit einem Start von Maxton Hall Staffel 2 bei Amazon Prime Video rechnen wir nicht vor Mai 2025.

