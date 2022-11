Vor The Mandalorian Staffel 3: Heimlicher Baby Yoda-Film kommt zu Disney+, aber es gibt einen Haken

Drei Monate vor The Mandalorian Staffel 3 veröffentlicht Disney+ einen Baby Yoda-Film. Aber handelt es sich wirklich um ein neues Star Wars-Abenteuer?

Erst kürzlich sickerte das wahrscheinliche Startdatum für The Mandalorian Staffel 3 durch, jetzt gibt es eine weitere Überraschung für Star Wars-Fans. Ganz offenbar kommt in Kürze ein Baby Yoda-Film zu Disney+. Aber die Community sollte ihre Erwartungen nicht zu hoch schrauben.

Baby Yoda-Film kommt zu Disney+: Ist es nur ein Star Wars-Snack?

Das geht jetzt aus einer Meldung der italienischen Disney+-Seite hervor (via Starwarsnet ). Dort ist zu sehen, dass für den 12. November der Kurzfilm Star Wars Zen – Grogu and Dust Bunnies geplant ist.

Eine genaue Beschreibung gibt es nicht, sämtliche inhaltlichen Überlegungen sind spekulativ. Das "Zen" im Titel wird manche Fans aber stutzig machen. Womöglich handelt es sich lediglich um eine kurze mit Musik unterlegte Filmszene zur Entspannung, wie sie bei Disney+ unter dem Begriff "Zenimation" verfügbar sind.

Wann kommt The Mandalorian Staffel 3 zu Disney+?

Wer also ein großes Baby Yoda-Abenteuer oder einen Vorgeschmack auf The Mandalorian Staffel 3 erwartet, wird also womöglich enttäuscht. Die neuen Folgen der Star Wars-Serie sollen aller Wahrscheinlichkeit nach ab dem 22. Februar 2023 veröffentlich werden.

