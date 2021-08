Vor Thor 4: Einer der witzigsten Momente der Marvel-Reihe wird mit gelöschter Szene noch besser

Bald startet Thor 4 in den Kinos, aber vorher blicken wir zurück auf eine der wichtigsten Szenen des Marvel-Helden: Der berühmte Becherwurf hatte in einer gelöschten Szene weitere Folgen.

Es ist wahrscheinlich die Szene, in der Marvel-Fans auch zu Thor-Fans wurden: Im ersten Film des Donnergottes aus dem Jahr 2011 kommt der nordische Held nach seiner Asgard-Verbannung gerade auf der Erde an. Thor versandet zusammen mit dem Forscher:innen-Team um Jane Foster (Natalie Portman) in einem Diner, genießt sein Heißgetränk und schmettert anschließend den Becher rustikal auf den Boden: " Dieser Trank. Er ist gut. Noch einer!"

Marvel: Eine der besten und witzigsten Thor-Szenen sollte noch weitergehen

Das ganze grobe, rücksichtslose, tief drinnen in der Götterbrust aber auch herzliche Wesen Thors verkernt sich in dem Becherwurf.

Eine später leider gelöschte Szene hätte den Moment vollendet und nicht nur das: Sie hätte die wichtigste Thor-Wandlung elegant verdeutlicht.

Denn einige Tage später kehrt Thor reumütig zurück zu dem Café und entschuldigt sich für sein Verhalten. In Sekunde 41 beginnt betreffende Stelle:

Die Szene kommt nicht im fertigen Schnitt vor. Aber sie hätte den Film besser gemacht und den ikonischen Thor-Becherwurf zusätzlich veredelt. Denn in dem Diner wendet Thor die Gepflogenheiten aus Asgard an. Als Jane ihm erklärt, dass er er sich respektlos verhalten hat, sieht er seinen Fehler nicht wirklich ein – und das passt auch zu seinem Entwicklungsstand.

Im ersten Thor ist der Donnergott ein ignoranter und arroganter Idiot, dem die Jugend als Thronfolger von Odin nicht besonders gut getan hat. Die Chris Hemsworth-Figur wächst mit der Aussicht auf, irgendwann über Asgard zu herrschen. Der gesamte Film ist damit beschäftigt, ihn von seinem hohen Ross herunterzuholen.

Das alternative Ende von Thor

Thor - Deleted Scene Alternate Ending (English)

Er entreißt ihm den Hammer und damit auch seine Kräfte. Auf der Erde ist Thor ein (sehr gut aussehender) Niemand. Aber das Zusammenleben mit den Menschen, allen voran Jane Foster, verändert Thor. Er wird bescheidener, empathischer und rücksichtsvoller. Aus dem verzogenen Bengel wird ein junger Mann, der seinen Mitstreiter:innen Essen sogar zubereitet.

Die gelöschte Entschuldigungsszene hätte eine schöne Klammer geschlossen: Die zerschmetterte symbolisiert den alten Thor, die heile Tassen den neuen, besseren Thor.

Thor 4: Love and Thunder startet am 5. Mai 2022 in den Kinos.

