Marvel hätte Thor 4-Star Chris Hemsworth fast rausgeschmissen – der Grund ist einfach nur dumm

Vor 10 Jahren hätte Marvel fast den größten Fehler der MCU-Geschichte begangen. Thor 4-Star Chris Hemsworth schoss sich mit einem Video ins Abseits. Was war da los im MCU?

Chris Hemsworth wackelt ein wenig mit den Hüften, ruckelt den sehr hoch angesetzten Hosenbund zurecht, die ersten Klänge rassiger Samba-Musik klingen auf, und seine Tanzpartnerin erscheint. Der Australier geht schwungvoll in die Knie und lässt sich antanzen.

Es ist das Jahr 2006 und Chris Hemsworth macht damals als lediglich national bekannter Serienstar bei Dancing With the Stars Australien mit. Von einer Hollywood-Karriere, die ihn bis zu seinem vierten Solo-Auftritt in Thor 4: Love and Thunder führen sollte, spricht niemand.

Thor 4-Star Chris Hemsworth vermasselte sich fast die Marvel-Rolle

Eine Verbindung zwischen dem Tanzauftritt und der Marvel-Zukunft gibt es dennoch. Etwa vier Jahre nach Hemsworths Auftritt fallen die Bilder Kevin Feige in die Hände. Der MCU-Chef erwog daraufhin tatsächlich, seinem Thor-Favoriten die Rolle wieder zu entziehen.

Diese seit 2017 bekannte Geschichte wärmte Derek Hough kürzlich gegenüber Pop Culture nochal auf. Hough war als Profi-Tänzer neun Jahre lang Teil der Show Dancing With the Stars und weiß offenbar mehr als wir.



Chris Hemsworth verlor fast seine Rolle als Thor, weil er bei Dancing With the Stars in Australien war. [...] Sie wollten ihn casten und ich glaube, es haben Leute angerufen und gesagt, 'Jo, hast du ihn Samba tanzen sehen?' Das kann nicht unser Thor sein.

Marvel Studios Celebrates The Movies - Trailer (English) HD

Woher Hough dieses Detailwissen hat, wird in dem Artikel nicht ganz klar, aber es deckt sich weitgehend mit der 2017 von Hemsworth persönlich erzählten Anekdote, die er der BBC erzählte. "Kevin Feige sagte, das hätte mich fast meinen Job gekostet." Feige hatte ihm folgende Szene in den Marvel Studios-Gemächern geschildert:

Wir haben alle dein Vorsprechen gesehen. Wir reichten es im Büro herum und alle waren, weißt, hin und weg davon. Und dann fingen ein paar jungen Frauen an, deinen Namen zu googlen und es tauchte dieses Tanzvideo auf, und ich dachte, 'Oh, nein. Thor tanzt! Die Fans werden uns bei lebendigem Leib verspeisen'.

Aber was genau hat Marvel gegen tanzende Männer?

Mit Verlaub, Kevin Feige unterschätzt die Marvel-Fans ein wenig. Was genau sollten "wir" gegen eine tanzbegabten Thor-Darsteller haben?

Das hier ist nicht etwa Mitschnitt einer etwas zu wilden Hochzeit aus den 80ern sondern der spektakuläre Samba-Auftritt, den auch die Marvel-Menschen beim Casting-Prozess gesehen haben:



Also wirklich, Wie kann es sein, dass ein Filmstudio erwägt, seinen aussichtsreichsten Kandidaten wegen eines – ziemlich guten – Tanzvideos zu disqualifizieren? Warum sollte ein Marvel-Schauspieler oder künftiger Thor-Darsteller nicht tanzen dürfen? Wäre es bei einer Schauspielerin okay gewesen? Was wäre, hätte zum Beispiel Scarlett Johansson mal bei Dancing on Ice mitgemacht?

Und überhaupt: Nicht auszudenken, was aus einem Hemsworth-losen MCU geworden wäre. Der Thor-Darsteller ist ein Glücksgriff für das Universum, ein 6er im Lotto, er verkörpert die MCU-DNA aus Comedy und Action wie sonst kaum jemand. Seine Hingabe an die Figur ist einzigartig. Nicht zufällig ist er der erste Darsteller, der auf 4 Solofilme kommt.

Es kam sowieso anders und Chris Hemsworth konnte seinen Casting-Eindruck durch den Tanzauftritt nicht zu stark trüben. Mehr noch, er profitierte nach eigenen Angaben von seiner Erfahrung auf dem Parkett. "Man sieht vielleicht etwas Dancing With the Stars-Qualität in Thor."

Thor 4 startet am 5. Mai 2022 in den Kinos.



