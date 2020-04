Vor Vikings: Blutige Netflix-Alternative geht schon bald weiter

Die Fans mussten sich lange gedulden, aber noch in diesem Monat geht es mit The Last Kingdom endlich weiter. Damit liefert Netflix eine tolle Vikings-Alternative.

Der Start der 3. Staffel von The Last Kingdom bei Netflix liegt bereits weit über ein Jahr zurück und alle Freunde brachialer Mittelalter-Action warten ungeduldig auf Nachschub. Schon sehr bald aber ist es so weit und Protagonist Uhtred stürzt sich in weitere Abenteuer.

Ende April erscheinen alle 10 Folgen der 4. Staffel von The Last Kingdom bei dem VoD-Anbieter. Die neuen Episoden kommen genau zur rechten Zeit, schließlich befindet sich mit Vikings eine ähnlich ausgerichtete Serie gerade in der Pause. Für blutige Schlachten ist im April also definitiv gesorgt.

The Last Kingdom Staffel 4: So geht es auf Netflix weiter

Achtung, Spoiler zu The Last Kingdom! Staffel 3 der beliebten Historienserie endete mit einer Schlacht, in der sich die christliche Seite um Edward, Uhtred und Aethelfled gegen die Dänen durchsetzen konnten. Zudem gelang es Uhtred (Alexander Dreymon), den Verräter Aethelwold zu stellen.

© Netflix Aethelwold aus The Last Kingdom

Frieden im Königreich Wessex kehrt damit aber noch lange nicht ein, denn auf Uhtred und den neuen König warten schon neue Herausforderungen. Wie eine offizielle Handlungsbeschreibung zu Staffel 4 verrät, fasst Uhtred nun den Plan, seine Heimat Bebbanburg zurückzuerobern. Jedoch muss er feststellen, dass sein Schicksal unmittelbar mit den Vorstellungen König Alfreds eines geeinten Englands verbunden ist.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Die Dänen Cnut und Haesten dürfen derweil auf Rache an Uhtred sinnen. Daneben drohen neue Probleme aus dem sächsischen Merzien, denn Aethelred könnte sich nach Alfreds Tod dort wieder selbst zum König erklären.

Die zehnteilige 4. Staffel von The Last Kingdom wird am 26. April 2020 bei Netflix veröffentlicht.

Streaming-Tipps zur Ablenkung

In der Gute-Laune-Episode unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir massenhaft Tipps zur Ablenkung bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.:

Andrea, Esther und Jenny reden darüber, von welchen Filmen und Serien bei Netflix, Disney+ & Co. sie sich in dieser aufwühlenden Zeit an die Hand nehmen lassen. Egal ob Comedy oder Zeichentrick, Fantasy oder Horror, hier ist für jeden die perfekte Ablenkung dabei.

Freut ihr euch auf The Last Kingdom Staffel 4 bei Netflix?