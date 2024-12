Vor Wednesday Staffel 2: Neuer Fantasy-Horror mit Jenna Ortega sieht komplett irrwitzig aus

Nächstes Jahr kommt ein abgefahrener Fantasy-Horror-Comedy-Mix mit Stars wie Jenna Ortega ins Kino, der einfach nur komplett abgefahren aussieht. Überzeugt euch mit dem ersten Trailer selbst davon.

Fans von Netflix' Wednesday müssen sich noch eine ganze Weile auf den Release von Staffel 2 gedulden. Die neuen Folgen sollen erst irgendwann Mitte 2025 erscheinen. Davor können sich Jenna Ortega-Fans auf einen neuen Film mit der Schauspielerin freuen, der extrem skurril aussieht.

Schaut euch den Trailer zum Mix aus Horror, Fantasy und Komödie am besten selbst an:

Death Of A Unicorn - Trailer (English) HD

In der Fantasy-Comedy Death of a Unicorn haben Einhörner Wunderheilungskräfte

Der Film von Regisseur Alex Scharfman hört auf den Titel Death of a Unicorn. Darin spielen Paul Rudd (Ghostbusters: Legacy) und Jenna Ortega ein Vater-Tochter-Duo, das versehentlich ein Einhorn anfährt und tötet. Vom mächtigen CEO eines großen Pharmaunternehmens werden sie danach über die wundersamen Kräfte des Fabelwesens aufgeklärt. Das getötete Exemplar ist jedoch nicht das einzige seiner Art ...

Neben Rudd und Ortega sind in Death of a Unicorn weitere Stars wie Richard E. Grant (Saltburn), Will Poulter (Detroit) und Jessica Hynes (Shaun of the Dead) zu sehen. Der Film kommt von dem populären Produktionsstudio A24, aus dem Werke wie Get Out, Moonlight und Lady Bird stammen.

Wann startet der unterhaltsam aussehende Fantasy-Horror mit Jenna Ortega im Kino?

Ein genaues Startdatum für Death of a Unicorn ist noch nicht bekannt. A24 gibt für den Release-Zeitraum bisher nur Frühling 2025 an. Damit ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass der Film noch vor der 2. Staffel von Netflix' Wednesday-Serie erscheint. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Und falls ihr lieber streamt statt ins Kino zu gehen:

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.