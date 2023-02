Vorschau auf The Last of Us Folge 6: Trailer bestätigt wichtige Figur und das Ereignis, auf das wir seit Beginn der Serie warten

Wie geht die Geschichte von The Last of Us in Folge 6 weiter? Der Trailer gibt uns einen Einblick in ein ganz besonderes Ereignis und führt zudem eine aus den Spielen bekannte Figur ein.

Achtung, es folgen Spoiler!



Das jüngste Kapitel von The Last of Us wartete mit einer niederschmetternden Geschichte und der größten Actionszene seit dem Beginn der Serie auf. Als Ellie (Bella Ramsey), Joel (Pedro Pascal ) und Co. in Bedrängnis geraten, sorgt ausgerechnet eine Horde Infizierter dafür, dass sie aus Kansas City entkommen können.

Wie geht die Reise danach weiter? Der Trailer zur 6. Folge von The Last of Us verschafft uns ein ziemlich gutes Bild davon. Als Nächstes treffen Ellie und Joel in Jackson, Wyoming ein. Dort wartet nicht nur ein vertrautes Gesicht, sondern auch eine weitere Figur aus der Videospielvorlage, die The Last of Us zugrunde liegt.

Der dramatische Trailer zu The Last of Us Folge 6

The Last of Us - S01 E06 Trailer (English) HD

In der 6. Folge erwartet uns die Reunion mit Tommy (Gabriel Luna), Joels jüngerem Bruder. Im Serienauftakt wurden die beiden auseinandergerissen. Seitdem steht die Frage im Raum, ob sie nochmal aufeinandertreffen werden. Der Trailer gibt eine eindeutige Antwort und stellt uns zudem Maria (Rutina Wesley) vor.

Maria stammt aus den Videospielen. Sowohl in Teil 1 auch Teil 2 taucht sie auf. Sie ist die Anführerin der Gemeinschaft in Jackson und mit Tommy verheiratet. In den Spielen wird sie von Ashley Scott verkörpert. Im Zuge der Serie übernimmt Rutina Wesley den Part, die vor allem als Tara Thornton aus der HBO-Serie True Blood bekannt ist.

Wann kommt The Last of Us Folge 6 bei Sky und WOW?

Nachdem die 5. Folge aufgrund des Super Bowls schon am Samstag veröffentlicht wurde, befinden wir uns nun wieder im gewohnten Rhythmus. Die 6. Folge von The Last of Us erscheint am Sonntag in den USA bei HBO und ist in Deutschland ab Montag bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW zu sehen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.