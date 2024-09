Wahres Highlight bei Disney+: Nach dieser psychologischen Krimi-Serie traut ihr euch nie wieder zu lügen

In 3 Staffeln dieser mitreißenden Krimi-Serie auf Disney+ erleben wir ein dynamisches Team bei der Aufklärung von Verbrechen. Dabei kann jedes noch so winzige, unscheinbare Detail zu einer großen Erkenntnis führen.

An der Seite des sarkastischen Dr. Cal Lightman werden in der Serie Lie to Me Verbrecher:innen auf besondere Weise entlarvt. Denn Lightman und sein Team haben sich einer sehr speziellen Methode verschrieben, um Kriminalfälle zu untersuchen. Im Disney+-Abo könnt ihr alle Folgen unseres Crime-Tipps im Abo streamen.

Worum geht’s in Lie to Me bei Disney+?

Der verschrobene Psychologe Dr. Cal Lightman (Tim Roth) ist ein Experte auf dem Gebiet der Körpersprache und gilt aus diesem Grund als menschlicher Lügendetektor. Dabei hat er sich über die Jahre ein bunt zusammengewürfeltes Team aufgebaut, dessen Mitarbeiter:innen sich ihre Expertise durch intensives Studium oder aber ein natürliches Talent angeeignet haben.

Seine Klient:innen suchen die Lightman Group, wie sie sich nennen, aus unterschiedlichsten Beweggründen auf. Lightmans Aufträge enden ausnahmslos in der Aufklärung von Verbrechen, bei welcher die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge der Beteiligten eine entscheidende Rolle spielen.

Schaut hier noch einen Lie to Me-Trailer:

Lie to Me - S01 Trailer (Deutsch)

Dabei gerät die Lightman Group intern häufig in Konfliktsituationen, da sie durch ihre Fälle wiederholt an zwischenmenschliche Abgründe geraten. Außerdem stellt die erhöhte Begabung sämtlicher Team-Mitglieder, ihr Gegenüber so leichtfertig beim Lügen zu durchschauen, eine Herausforderung für ihr Privatleben dar.



Die Krimi-Serie Lie to Me auf Disney+ balanciert gekonnt am Abgrund

Mit Lie to Me wurde eine besondere Krimi-Serie erschaffen. Basierend auf den realen Erkenntnissen des Psychologen Paul Ekmann und seinem Buch über Körpersprache steht eine simple, aber effektive Methode im Vordergrund.

Weit entfernt von hoch technologischer Spurenauswertung oder umfassenden Datenbanken stellen die Figuren der ermittelnden Lightman Group eine erfrischende Abwechslung dar. Anstelle glanzvoller Gadgets können der knurrige Cal Lightman und seine Mitstreiter:innen bloß auf ihr Fachwissen zurückgreifen. Dabei stochern sie in den düsteren Lebenslügen ihrer Klient:innen herum, was durchaus zur Gefahr werden kann.

Lie to Me verzichtet im Gegensatz zu vielen anderen Krimi-Serien auf knallharte Action oder blutige Schockmomente. Was einen hier an den Bildschirm fesselt, sind psychologisch finstere Enthüllungen und unerwartete „Aha!“-Momente, die sich aus ihren Ermittlungen ergeben.

Außerdem wird dem Publikum mit Cal Lightman ein interessanter, aber unberechenbarer Hauptcharakter präsentiert, der seinem eigenen Team – und auch sich selbst – gelegentlich im Weg steht. Ein angenehmes Gegengewicht bilden da beispielsweise die lässige Psychologin Gillian Foster (Kelli Williams) oder die eigensinnige Ex-Sicherheitsbeamtin Ria Torres (Monica Raymund).



Die abwechslungsreiche Dynamik zwischen den Protagonist:innen und ihrem persönlichen Verhältnis zu Wahrheit und Lüge verleihen der Serie einen nachdenklichen Touch. Dadurch wird Lie to Me umso mehr zu einem ungewöhnlich spannenden, intelligenten Krimi-Erlebnis.

Lie to Me feierte seine Premiere am 21. Januar 2009 auf Fox und ist im Abo von Disney+ enthalten.

