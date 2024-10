WandaVision 2.0: Marvel-Serie überrascht im Finale mit Mega-Twist, der 4 Tode noch viel schlimmer macht

In Agatha All Along ist nichts so wie es scheint. Die Marvel-Serie hat in ihren letzten 2 Folgen noch eine gewaltige Überraschung auf Lager, die alles auf den Kopf stellt.

Kein Mephisto und keine Scarlet Witch und keine Post-Credit-Szene: Das Finale von Agatha All Along mag vielleicht einige Erwartungen von Marvel-Fans nicht erfüllen, aber überraschend ist es trotzdem. Die am 31. Oktober 2024 bei Disney+ veröffentlichten Folgen 8 und 9 beweisen einmal mehr, dass in der Hexen-Serie nichts so ist wie es scheint. Und so zaubert das neue MCU-Kapitel noch eine letzte gewaltige Enthüllung aus dem Hexenhut, die das Spin-off noch enger mit WandaVision zusammenrückt als bisher.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende von Agatha All Along.

Gewaltige Marvel-Enthüllung in Agatha All Along erklärt: Alles nur ein Hex

Das Finale von Agatha All Along ist bereits eine Überraschung an sich. Denn der eigentliche Abschluss der Haupthandlung samt untypisch erzähltem Marvel-Finalkampf findet bereits in Folge 8 statt, während die letzte Episode größtenteils als Prequel Agatha Harkenss' (Kathryn Hahn) tragische Vorgeschichte und die Wahrheit über den Hexenweg beleuchtet. Aber fangen wir erstmal von vorne an.

Nachdem zuletzt Rio als Lady Death enthüllt wurde, will sich die Sensenfrau nun Billy (Joe Locke) schnappen, da dieser die Regeln von Leben und Tod gebrochen hat ‒ und noch einmal bricht, um die Seele seines Bruders Tommy ins Leben zurückzuholen. Schlussendlich opfert sich Agatha, um den jungen Magier zu retten. Die Hauptfigur ist tot, die Prüfungen des Hexenwegs sind abgeschlossen ... und dann folgt der gewaltige Twist.

Am Ende von Folge 8 kehrt Billy nach Hause zu seinen Eltern zurück und hat einen Moment des Erwachens. Überall in seinem Zimmer erkennt er Objekte, die an Orte und Geschehnisse des Hexenwegs erinnern. Es folgt die größte Enthüllung von Agatha All Along, die alles zuvor Gesehene neu kontextualisiert: Billy hat den gesamten Hexenweg mit Magie (unwissend) selbst erschaffen.

Damit enthüllt sich Agatha All Along als waschechte Fortsetzung zu WandaVision. Diesmal hat nicht die Scarlet Witch eine Sitcom-Realität erschaffen. Stattdessen ist es ihr Sohn Billy aka Wiccan, der die Realität manipuliert und einen Hex kreiert, der die Form einer magischen Dimension voller Hexenprüfungen annimmt.

Im Gegensatz zu seiner "Mutter" ist sich Billy jedoch erst im Nachhinein seiner magischen Kreation bewusst. Und ganz im Sinne der Maximoff-Familie lastet nun auf ihm eine schwere Schuld: Denn unwissentlich hat er den Tod von vier Menschen zu verantworten, die durch die Erschaffung seines Hex' ihr Leben lassen mussten: Sharon Davis, Alice Wu-Gulliver, Lila Calderu und letztendlich Agatha Harkness.

Die große Lüge von Agatha Harkness: Der Hexenweg hat nie existiert

Das Serienfinale selbst (Folge 9) liefert daraufhin weitere Hintergründe zum großen Twist und eine Erklärung für den Serientitel. Wir erfahren, dass der Mythos des Hexenwegs und das dazugehörige Lied von Agatha und ihrem kleinen Sohn Nicholas erdacht wurden. Nach dessen Tod nutzte Agatha die sich mittlerweile verbreitete Legende, um andere Hexen in die Falle zu locken und ihnen die Macht zu rauben.

Das ganze Hexenweg-Abenteuer ist somit auf eine Lüge von Agatha Harkness zurückzuführen, die von Billys magischen Kräften Jahrhunderte später zum Leben erweckt wurde. Wer die Serie nun noch einmal vor vorne schauen möchte, kann dabei zahlreiche Hinweise auf den großen Twist finden. Unter anderem:

Agatha sagt zu Beginn, dass der Hexenweg nicht existiert

Sie schaut schockiert, als sich vor ihr schließlich ein echter Hexenweg öffnet

Jede einzelne Prüfung wird von Billy "aktiviert"

Agatha implizierte, dass er die Tode von Sharon und Alice zu verantworten hatte

War die gesamte Marvel-Serie nur eine Illusion? Wer nach der Hex-Enthüllung jetzt befürchtet, dass womöglich nichts aus den vorangegangenen Folgen je passiert ist, kann aufatmen. Auch wenn der Hexenweg und seine Prüfungen von Magie erschaffen wurden, waren die Erlebnisse des Zirkels und die tragischen Tode einzelner Mitglieder definitiv real.

Bekommt Agatha All Along eine 2. Staffel bei Disney+?

Eine direkte Fortsetzung der neuen Marvel-Serie in Form einer 2. Staffel steht derzeit noch nicht offiziell auf dem Plan und ist eher unwahrscheinlich. Stattdessen stellt das Finale jedoch Weichen für eine Rückkehr der beiden Hauptcharaktere Agatha und Billy in anderer Form.

Angelehnt an ihre Geschichte aus den Marvel-Comics kehrt Agatha nach ihrem Tod als Geist zurück, um Billy fortan als spirituelle Mentorin zu begleiten. Und eine gemeinsame Mission haben sie bereits: Am Ende beschließen sie, gemeinsam nach Tommy zu suchen, dessen Seele irgendwo in einem kürzlich verstorbenen Teenager erwacht ist.

Aktuell ist eine offizielle Rückkehr von Billy und Agatha noch nicht bestätigt. Jedoch gibt es bereits Gerüchte , dass Marvel Studios an einer Wiccan-Serie arbeitet, die eben jene Suche des Zauberer-Geist-Duos behandeln könnte. Denkbar wäre auch ein Auftritt von Tommy in der Serie Vision, die den Vater der WandaVision-Zwillinge in den Fokus rückt und 2026 bei Disney+ erscheinen soll.

Eines steht fest: Wir haben noch nicht das Letzte von Billy Kaplan aka Wiccan (und damit auch Geister-Agatha) gesehen. Immerhin hat uns das MCU mit ihm gerade eines der wichtigsten Mitglieder der Young Avengers aus den Comics vorgestellt, deren Geschichte nicht nur die beiden wiedergeborenen Brüder zusammenführt, sondern sie auch mit ihrer Mutter Wanda wiedervereint.