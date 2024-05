Wann kommt Bridgerton Staffel 3 Teil 2? So erfahrt ihr jetzt schon, wie es mit Penelope und Colin weitergeht

Die 3. Staffel von Bridgerton ist auf Netflix mit 4 Episoden gestartet und hat Fans mit einem Cliffhanger hinterlassen. Wann kommt Teil 2 und wie geht es mit Penelope und Colin weiter?

Nach zwei langen Jahren gab es für Bridgerton-Fans nun endlich Nachschub in Form von vier neuen Folgen der 3. Staffel auf Netflix. Darin hat sich die tiefe und jahrelange Freundschaft zwischen Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton) in etwas anderes entwickelt ‒ in Liebe.

Teil 1 von Staffel 3 endet mit einem waschechten Cliffhanger und lässt uns bereits jetzt nach Teil 2 und einer Antwort lechzen. Doch wann kommen die neuen Episoden zu Netflix und wie geht es zwischen Penelope und Colin weiter? Wir verraten es euch.

Bridgerton Staffel 3 Teil 2: Fans müssen einen Monat auf neue Folgen warten

Nachdem Teil 1 am 16. Mai 2024 auf Netflix gestartet ist, müssen sich Fans fast einen kompletten Monat gedulden, bis sie die Antwort auf den Heiratsantrag von Colin an Penelope erfahren ‒ und auch, wie die Londoner High Society darauf reagieren wird. Teil 2 von Staffel 3 wird die Geschichte am 13. Juni 2024 mit 4 neuen Episoden weiterführen. Doch wie geht es zwischen den beiden Liebenden weiter?

Netflix Luke Newton und Nicola Coughlan in Bridgerton

Bridgerton Staffel 3 basiert auf dem Roman Romancing Mr. Bridgerton * von Julia Quinn, in dem auch die romantische Szene in der Kutsche vorkommt, mit der uns die neuen Folgen in die Pause entlassen haben. Wer jetzt schon wissen möchte, wie es in Teil 2 des Netflix-Hits weitergeht, kann also einen Blick in Quinns Romanvorlage riskieren. Da die Serie jedoch immer wieder auch von dieser Grundlage abweicht, wird es finale Antworten wohl erst am 13. Juni 2024 geben.

So könnte es in Bridgerton Staffel 3 Teil 2 weitergehen: Achtung, Spoiler!

In Julia Quinns Romanvorlage Romancing Mr. Bridgerton wird Penelopes und Colins Liebesgeschichte noch von einigen Missverständnissen unterbrochen ‒ sowie von Penelopes geheimer Identität als Lady Whistledown. So kommt Cressida Cowper hinter Penelopes Geheimnis und erpresst sie damit, dieses vor Colin und dem gesamten Hofe zu enttarnen. Wird Colin weiter zu Penelope stehen und können sie das große Chaos verhindern?

