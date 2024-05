Bridgerton-Fans bangen um Francescas große Liebesgeschichte – und die Serie steigert mit Staffel 3-Hinweis die Nervosität

Bridgerton stellt in Staffel 3 neben Colin und Penelope auch Francesca (Hannah Dodd) ins Zentrum ... was gut informierte Fans der Bücher jetzt schon verzweifeln lässt.

Netflix' Romantik-Hit Bridgerton ist zurück und erzählt in Staffel 3 die Liebesgeschichte von Penelope (Nicola Coughlan) und Colin (Luke Newton). Am 13. Juni 2024 werden wir erfahren, wie es in Teil 2 für sie ausgeht. Doch auch ein weiteres Bridgerton-Geschwisterkind rückt in der neuen Season in den Mittelpunkt und gibt wissenden Fans damit Anlass zur Sorge: Francesca Bridgerton (Hannah Dodd).

Staffel 3: Wen heiratet Francesca Bridgerton und was bedeutet das für die Zukunft der Netflix-Serie?

Das Wichtigste zuerst: Dass die umbesetzte Francesca Bridgerton durch ihren Staffel 3-Fokus keine eigene Netflix-Staffel erhält, müssen Fans nicht befürchten. Nach wie vor sieht es danach aus, als würde die Serie an dem Roman-Schema festhalten und eine Staffel pro Bridgerton-Kind verfilmen wird. Francescas Buch ist das 6. in der Reihe von Julia Quinn *. Da ihre Erzählung allerdings über einen längeren Zeitraum stattfindet, werden in Staffel 3 schon die Grundlagen für ihre Lovestory gelegt.

Achtung, es folgen massive Buch-Spoiler:

Netflix Francesca Bridgerton & John Stirling in Staffel 3

Die Bridgerton-Stammbäume wachsen fleißig weiter, aber nicht immer so wie erwartet. Der in Staffel 3 eingeführte, reservierte Lord John Stirling (Victor Alli) passt natürlich perfekt zu der introvertierten Musikliebhaberin, weshalb die Hochzeits-Glocken in Teil 2 der Staffel wohl schon läuten könnten. Die Verbindung ist allerdings nur der Anfang von Francescas tragischer Geschichte aus ihrem eigenen Bridgerton-Buch namens Ein hinreißend verruchter Gentleman *.

Laut Romanvorlage verliert das drittjüngste Bridgerton-Kind kurz nach der Hochzeit den Ehemann: John Stirling stirbt und daraufhin verfolgt sein Cousin Michael seine Gefühle gegenüber Francesca. Die Frage ist nur, ob dieser Tod schon am Ende von Staffel 3, Teil 2 stattfindet oder ob er lediglich mit einem Kopfnicken in Richtung (oder sogar Auftritt von) Michael angedeutet wird, um John dann in Staffel 4 oder 5 aus dem Leben zu reißen.

Dass Netflix in Bridgerton frühe Fährten für spätere Staffeln legt, ist übrigens nichts Neues: Ähnlich dramatische Wendungen dürften uns später noch mit dem bereits in Staffel 1 eingeführten Sir Philip Crane und einer anderen Bridgerton-Schwester erwarten. Francesca Bridgertons Story könnte nach Benedict und Eloise in Staffel 6 von Netflix verfilmt werden, wobei sich Staffel 3 mit der Adaption von Buch 4 allerdings nicht an die Reihenfolge hielt.

Eingeweihte reagieren nach Hinweis jetzt schon panisch auf Francescas Bridgertons Lovestory mit John Stirling

Durch die unvermeidlich tragische Wendung von Francescas Bridgertons Witwentum nach John Stirlings Tod, bevor sie ein zweites Mal mit Michael glücklich werden darf, haben lesende Fans jetzt schon viele Gefühle für das Kommende:

Miss Francesca. John Stirling, Earl of Kilmartin. [*Bricht schreiend in Tränen aus*]

Es gibt nur wenige fiktive Paare, in die ich mich dieses Jahr sofort verliebt habe. Aber Francesca und John haben mein Herz und mit dem Wissen, was noch kommt ... kann ich damit mit nicht umgehen.

Sogar einen clever-tragischen Hinweis auf die im Tod endende kurze Ehe zwischen Francesca und John Stirling haben Fans schon gefunden:

Diese kleine Szene mit Francesca [mit dem Eheporträt ihrer Mutter und ihres toten Vaters] deutet schon so viel von ihrer eigenen Handlung mit John an. So sehr ich ihre eigene Staffel JETZT schon sehen will, können wir ruhig noch etwas länger auf den Schmerz warten!

[Buchzitat]: Für Michael Stirling kam dieser Moment [der Liebe], als er das erste Mal ein Auge auf Francesca Bridgerton warf.

