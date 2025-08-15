Wann kommt Das Kanu des Manitu als Stream zu Amazon Prime, Netflix & Co.? Erste Infos zum Heimkinostart

Nach 24 Jahren setzt Das Kanu des Manitu die Geschichte von Der Schuh des Manitu fort. Doch ab wann können wir den Film bei Amazon Prime, Netflix und Co. im Abo streamen?

Lange Zeit wirkte es so, als würden wir niemals eine Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu erhalten. Trotz des massiven Erfolgs, den die Western-Komödie einfahren konnte, widmete sich Regisseur und Hauptdarsteller Michael "Bully" Herbig nach dem Kinostart anderen Projekten. Jetzt kehrt er trotzdem zu seinem Mega-Hit zurück.

Das Kanu des Manitu setzt die Geschichte von Der Schuh des Manitu fort und verrät, was nach über zwei Dekaden aus dem von Bully gespielten Abahachi sowie seinem Blutsbruder Ranger geworden ist. Christian Tramitz ist somit wieder an Bord und der dritte Star der Bullyparade darf auch nicht fehlen: Rick Kavanian bringt Dimitri zurück.

Wann erscheint Das Kanu des Manitu im Heimkino?

Seit dem 14. August 2025 läuft Das Kanu des Manitu in den deutschen Kinos – mitunter sogar im großen IMAX-Format. Doch wann erscheint der Film als Stream? Das fragen sich viele Fans, die keine Möglichkeit haben, die Fortsetzung in einem Lichtspielhaus zu sehen oder eine Vorführung im heimischen Wohnzimmer bevorzugen.

Das Kanu des Manitu im Streaming-Abo

Gleich vorweg: Mit einer baldigen Veröffentlichung im Streaming-Abo bei Amazon Prime und Netflix sollten wir nicht rechnen. Da RTL an der Produktion des Films beteiligt war, ist davon auszugehen, dass Das Kanu des Manitu vorerst exklusiv bei RTL+ im Streaming-Abo erscheint. Dort befindet sich aktuell auch das Original.

Das Kanu des Manitu im Free-TV

Das gibt uns auch einen Hinweis hinsichtlich der Free-TV-Premiere des Films. War Der Schuh des Manitu seinerzeit bei ProSieben erstmals im Fernsehen zu sehen, dürfte dieses Mal RTL den Quotengarant zur Primetime um 20:15 Uhr bringen. Genauso wie bei der Streaming-Veröffentlichung existiert hier aber noch kein konkretes Datum.

Das Kanu des Manitu auf Blu-ray und DVD

Bei Amazon wird die physische Heimkinoveröffentlichung von Das Kanu des Manitu bereits gelistet – sogar mit Datum! Laut aktuellen Angaben erscheint der Film am 28. Februar 2026 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich hierbei nur um ein Platzhalterdatum handelt und der Release deutlich früher erfolgt.

Bei Amazon und Co. wird Das Kanu des Manitu zudem als Kauf- und Leihtitel im Stream erscheinen, sobald der Kinolauf durch ist. Somit könnt ihr den Film auch ohne ein Abo bei RTL+ streamen. Kauf- und Leihtitel kosten für gewöhnlich zum Start zwischen 15 und 20 Euro und sind in SD, HD und UHD verfügbar.

Nach 24 Jahren: Lohnt sich Das Kanu des Manitu?

Das ist natürlich die größte Frage. Nach einer so langen Wartezeit ist die Sorge durchaus berechtigt, ob es Bully gelingt, die Geschichte, die Figuren und vor allem den Humor in eine neue Zeit zu verfrachten. Daher haben wir einen Kritikenspiegel zu Das Kanu des Manitu zusammengestellt, der euch ein Meinungsbild verschafft.

Das Kanu des Manitu läuft seit dem 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Neben Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian gehören u.a. Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke und Sky du Mont zum Cast.

