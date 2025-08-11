In 3 Tagen startet der wohl größte deutsche Film des Jahres im Kino

Nachdem die Sommer-Blockbuster aus Hollywood im Kino langsam durch sind, startet in drei Tagen der größte deutsche Film des Jahres und setzt einen Mega-Erfolg fort.

Er gilt als der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Auch wenn das nicht ganz stimmt, ist Der Schuh des Manitu eine Kinosensation, wie sie hierzulande schon lange nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen war. Fast 12 Millionen Menschen haben 2001 ein Ticket für die Winnetou-Parodie gelöst. Damit ist die Western-Komödie zumindest der erfolgreichste deutsche Film seit 1968. Und jetzt kommt Teil 2.

Mit Das Kanu des Manitu setzt Michael "Bully" Herbig den Publikumsliebling mit einem weiteren Abenteuer fort, das uns in die Zeit des Wilden Westens entführt und mit allerlei Klamauk aufwarten dürfte. Mit dabei sind natürlich Bullys ewige Wegbegleiter Christian Tramitz und Rick Kavanian, die den Klappstuhl bereits gemeinsam in der Bullyparade ausgegraben haben. Nun kehren sie als chaotisches Trio ins Kino zurück.

Das Kanu des Manitu erzählt ein neues Western-Abenteuer

Es ist schon wieder passiert: Abahachi (Herbig), der Häuptling der Apachen, sitzt in der Patsche. Mit angsterfülltem Gesicht blickt er seinem Blutsbruder, Ranger (Tramitz), ins Gesicht. Ist das das Ende einer langen Reise für die Helden der Manitu-Saga sagen? Nein, nicht so schnell. Denn es gibt da immer noch den Griechen Dimitri (Kavanian), der seine beiden Freunde unerschrocken vor dem Galgen rettet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Das Kanu des Manitu schauen:

Das Kanu des Manitu - Trailer 2 (Deutsch) HD

Abseits des eingespielten Bullyparade-Teams tauchen in Das Kanu des Manitu einige neue Gesichter auf, etwa Jasmin Schwiers als schlagfertige Fachkraft Mary und Jessica Schwarz in der Rolle der neuen Bösewichtin Der Boss. Darüber hinaus schließen sich Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop und Merlin Sandmeyer dem Cast von Das Kanu des Manitu an.

Ob die Fortsetzung erneut für einen Rekord bei den verkauften Tickets sorgen kann, wird sich erst in den nächsten Wochen entscheiden. Ein Novum hat das Projekt aber definitiv auf seiner Seite: Das Kanu des Manitu kommt als erster deutscher IMAX-Film ins Kino und verspricht damit, ein ganz besonderes Event zu werden.

Alle IMAX-Kinos in Deutschland:

Gleichzeitig fungiert der Film als Abschied: Santa Maria-Darsteller Sky du Mont verkündete bereits im März, dass Das Kanu des Manitu sein letzter Auftritt vor der Kamera wird. "Ich kann das jetzt mal öffentlich machen: Ich habe bei diesem Film entschieden und entschlossen, dass das mein letzter Film ist. Ich werde nie mehr vor der Kamera stehen", erklärte der deutsche Schauspieler gegenüber Radio Arabella.

Mehr zu Das Kanu des Manitu:

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Lange dauert es jetzt nicht mehr: Ab dem 14. August 2025 beginnt die Suche nach dem Kanu des Manitu im Kino. Wenn ihr das Original zur Vorbereitung nochmal schauen wollt, könnt ihr das aktuell bei RTL+ im Streaming-Abo tun.