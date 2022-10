Horror-Überraschung des Jahres: Halloween Ends-Macher erklärt Michael Myers-Twist, der viele Fans verärgert

Halloween Ends soll das große Finale der Halloween-Reihe sein. Dennoch haben viele Fans das Kino aufgrund seines Michael Myers-Twists sehr enttäuscht verlassen.

Achtung, es folgen Spoiler!

44 Jahre nach dem ersten Halloween-Film läuft aktuell das große Finale der ikonischen Horrorreihe in den Kinos. Halloween Ends markiert das letzte Kapitel in der Geschichte von Michael Myers. Der große Twist: Der Serienmörder kommt im Film kaum vor. Die meiste Zeit versteckt er sich in der Kanalisation von Haddonfield.

Halloween Kills beschäftigt sich eingehend mit der Frage, woher das Böse kommt und wie es übertragen werden kann. Mitunter ist von einem Virus die Rede. Als spannendste Figur erweist sich in dieser Hinsicht Corey Cunningham (Rohan Campbell), der für einen Großteil des Films die Rolle von Michael Myers als Killer übernimmt.

Umstrittenes Horror-Finale: Deswegen kommt Michael Myers in Halloween Ends kaum vor

Bei vielen Halloween-Fans stößt diese Entscheidung auf wenig Gegenliebe. Im Interview mit Entertainment Weekly verrät Regisseur und Co-Autor David Gordon Green nun, warum er sich ausgerechnet für diese Version des Halloween-Finales entschieden hat.

Ich wollte eine neue Perspektive auf Michael Myers, Laurie Strode und die Familie liefern. Und ich wollte einen neuen zentralen Charakter einführen, um diese Figuren und die Stadt zu erkunden. [Die Halloween-Reihe erzählt] die Geschichte eines Stalkers und von den vielen traumatischen Auswirkungen, die diese auf Laurie Strodes Leben hat. Aber jetzt wollte ich herausfinden, wie sich das alles auf [Haddonfield] auswirkt.

Der neue Ansatz hat es Green zudem ermöglicht, eine Art von Horror in dem Film unterzubringen, die aufgrund von Michael Myers Verhalten als Serienkiller bisher nicht in der Reihe vorhanden war.

Ich wollte [eine Figur] erforschen, die diese [Akte] der Gewalt nachahmt, aber sie ist chaotisch und weiß nicht, wie man es genau macht. Statt eines sauberen Schnitts rammt [Corey] einen Korkenzieher in die Kehle [...]. Das ist etwas, was Halloween-Filme eigentlich nicht tun, weil es nicht zur Figur von Michael Myers passt, aber ich wollte diesen Mitternachtsfilm-Wahnsinn.

Halloween Ends läuft seit dem 13. Oktober 2022 in den deutschen Kinos. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Ende der Halloween-Reihe auf einen Blick. Vorerst ist kein neuer Film aus dem Franchise geplant. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis die Legende von Michael Myers zu neuem Leben erwacht.

