Wann kommt The Last of Us auf DVD und Blu-ray? Horror-Serie erscheint bald mit jeder Menge Extras

Staffel 1 des Horror-Hits The Last of Us ist kürzlich mit einem fesselnden Finale zu Ende gegangen. Jetzt sollen alle 9 Folgen bald auf Blu-ray und DVD erscheinen. 3 Extras stehen schon fest.

Wann startet The Last of Us auf DVD und Blu-ray?

The Last of Us ist für viele Serien-Fans der Horror-Hit des Jahres. Alle neun Folgen der ersten Staffel sind mittlerweile im Stream verfügbar. Wer sich die nervenaufreibende Reise von Joel ( Pedro Pascal ) und Ellie ( Bella Ramsey ) ins Regal stellen will, muss nicht mehr lange warten.

Wie Collider berichtet, steht für die USA bereits ein Veröffentlichungstermin fest. Am 17. Juni 2023 soll dort die komplette erste Staffel auf Blu-ray und DVD erscheinen. Für Deutschland gibt es noch keinen offiziellen Start, erfahrungsgemäß wird er aber auch hierzulande nicht viel länger auf sich warten lassen.

Käufer der Blu-ray und DVD-Version kommen dabei in den Genuss diverser Extras. So soll es unter anderem drei Featurettes geben, die die Wissenschaft hinter einer Pilz-Pandemie untersuchen und die Zusammenhänge zwischen Serie und Videospiel-Vorlage beleuchten.

Neben der normalen Blu-ray- und DVD-Version wird die erste Staffel laut Bluray-disc.de außerdem im limitierten 4K-Steelbook erscheinen. The Last of Us-Fans können sich damit Joels und Ellies Abenteuer in bestmöglicher Qualität nach Hause holen.

