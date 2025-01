Wann kommt Wicked 2: For Good? Der Titel der Fantasy-Fortsetzung erklärt

Mit Wicked kam Ende 2024 die Fantasy-Sensation des Jahres in die Kinos. Teil 2 folgt bereits in wenigen Monaten – und wartet mit einem bedeutungsschweren Titel auf.

Fantasy-Fans konnten sich Ende 2024 über nicht weniger als das Genre-Spektakel des Jahres auf der großen Leinwand freuen: Wicked mauserte sich nicht nur zum Kassenschlager, sondern ließ auch Presse und Publikum weitgehend glücklich in den Kinosesseln zurück – mit einem Manko. Der Film mit Cynthia Erivo und Ariana Grande hat erst die Hälfte der Geschichte erzählt und flammende Sehnsucht auf die Fortsetzung entfacht.

Doch wann kommt Wicked 2: For Good in die Kinos? Und was hat es mit dem Titel auf sich, der vor wenigen Wochen urplötzlich geändert wurde? Wir haben die Antworten für euch.

Wann kommt Wicked 2 ins Kino? Fantasy-Fans müssen nicht mehr allzu lange warten

Fantasy-Fans dürfen sich noch in diesem Jahr auf den zweiten Teil der Musical-Verfilmung freuen. Wicked 2: For Good kommt fast genau ein Jahr nach dem ersten Teil ins Kino. Demnach startet der Film hierzulande am 20. November 2025.

Wicked 2: For Good wird die in Teil 1 begonnene Geschichte um die grüne Hexe Elphaba (Erivo) und die gute Hexe Glinda (Grande) weitererzählen, die zweifellos dort enden wird, wo Wicked begonnen hat: bei der Feier um Elphabas Tod, welcher durch niemand anderes als eine gewisse Dorothy herbeigeführt wird. Welche Elemente des Broadway-Musicals und der Romanvorlage von Gregory Maguire genau in die Fortsetzung aufgenommen werden, wird bisher noch unter Verschluss gehalten.

Schaut hier noch einen Trailer zu Wicked:

Wicked - Trailer 2 (Deutsch) HD

Eine Ode an die Freundschaft: Das bedeutet der Titel Wicked 2: For Good

Nachdem die Fortsetzung des Fantasy-Krachers ursprünglich Wicked: Part Two heißen sollte, wurde Ende 2024 schließlich ein neuer Titel für den Film enthüllt, was bei Zuschauenden, die nicht mit der Musical-Vorlage des Films vertraut sind, für Verwirrung sorgte. Regisseur Jon M. Chu erklärte die kurzfristige Titeländerung vor kurzem folgendermaßen gegenüber Variety :

Wer will einen Film, der Wicked: Part Two heißt? Im Drehbuch hieß er immer For Good, also waren wir irgendwann an dem Punkt: 'Wollen wir ihn wirklich Part Two nennen?' Niemand will das.

Ich meine, das ist das Ziel. For Good, wie wir wissen, ist die Richtung. 'Wohin gehen wir mit diesem Film?' Lasst uns das Ding zu Ende bringen.

Nach dieser Erklärung rinnt Dune: Part Two-Regisseur Denis Villeneuve womöglich eine stille Träne übers Gesicht. Wie Jon M. Chu hier andeutet, war For Good jedoch schon immer der wahre Titel von Wicked 2 – und das aus gutem Grund.

Nicht nur kann For Good zu Deutsch in etwa mit "für immer" übersetzt werden und stellt somit etwas Endliches, Finales dar – was mehr als passend für den Abschluss einer Geschichte gewertet werden kann. For Good betitelt jedoch vor allem einen wichtigen Song aus dem zweiten Teil des Broadway-Musicals, der für viele Fans neben Defying Gravity als der beste und emotionalste Song des gesamten Stücks gilt.

Achtung, mögliche Spoiler für Wicked 2: Als einziger und letzter gemeinsamer Song von Elphaba und Glinda nach Defying Gravity, stellt dieser im Musical eine besondere Nummer dar und könnte aus diesem Grund auch im Film einen einzigartigen Stellenwert erhalten. Der Song rahmt die Freundschaft der beiden Hexen auf wundersame Weise, indem sie sich hierin eingestehen, welche tiefgreifenden Veränderungen sie im Leben der anderen bedeutet haben, egal, wohin ihr Weg sie nach ihrer räumlichen Trennung noch geführt hat. Spoiler Ende.

Wir dürfen also allemal gespannt sein, wie dieser bedeutungsschwere Song in Wicked 2: For Good inszeniert wird. Zum Glück müssen wir nicht mehr allzu lange auf das Ergebnis auf der großen Leinwand warten.