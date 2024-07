Neues One Piece Staffel 2-Video macht Fans glücklich – und bringt die größte Stärke von Staffel 1 zurück

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Netflix' One Piece-Realserie haben begonnen. Zur Feier hat der Streaming-Dienst ein Video mit dem Cast geteilt.

Letztes Jahr hat Netflix die 1. Staffel der One Piece-Realserie veröffentlicht, die viele Fans für sich gewonnen hat. Da die Adaption so gut ankam, wurde schnell eine 2. Staffel des Abenteuers von Ruffy und seiner Strohhut-Piratenbande bestellt. Die Produktion dazu hat kürzlich begonnen und um diesen Meilenstein zu feiern, könnt ihr jetzt ein neues Video mit dem Cast zurück am Drehort schauen.

Netflix teilt One Piece-Video mit Cast-Reunion in Südafrika

In dem feierlichen Netflix-Video zum Produktionsstart der 2. Staffel One Piece kommt die wohl größte Stärke der Live-Action-Version direkt wieder zum Vorschein: der Cast und die strahlende Chemie zwischen den einzelnen Stars. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben den bekannten Hauptdarsteller:innen Iñaki Godoy (Ruffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zorro), Jacob Gibson (Lysop) und Taz Skylar (Sanji) wurden auch schon mehrere neue Stars für One Piece Staffel 2 enthüllt. Dazu gehören unter anderem folgende Namen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet One Piece Staffel 2 bei Netflix?

Da der Dreh erst vor kurzem begonnen hat, werden sich Fans noch eine Weile auf neue Folgen von One Piece gedulden müssen. Vor Sommer 2025 rechnen wir nicht mit einem Start der 2. Staffel bei Netflix. Alle acht Folgen der 1. Staffel One Piece könnt ihr bei dem Streaming-Dienst jederzeit im Abo schauen.

Podcast-Tipp: Die legendärsten Animes unserer Kindheit und Jugend

Der Anime-Nachmittag von RTL II hat in den 90ern und 00er Jahren eine ganze Generation geprägt, die heute noch Intros von Pokémon, Kickers und Mila Superstar auswendig kann. In unserer neuen Podcast-Folge taucht Andrea mit dem Anime-Experten Raafey in unsere Kindheit und Jugend vor dem Fernseher ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir kramen frühkindliche Anime-Erinnerungen hervor. Was als Kleinkind mit Heidi und Wickie im ZDF begann, wurde im Grundschulalter schnell zu einer großen Liebe für Sailor-Kriegerinnen, Son Goku und natürlich Raffys Suche nach dem One Piece bei RTL II. Wir erklären, wie Animes in Deutschland groß wurden und welche neuen Anime-Serien in streamen müsst.