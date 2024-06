Vier weitere Neuzugänge für One Piece Staffel 2 auf Netflix besetzt – inklusive eines schurkischen Fan-Favoriten

Netflix bringt die 2. Staffel seines Fantasy-Abenteuer-Hits One Piece in Stellung und verkündet gleich vier weitere Neuzugänge für die neue Season der Serie.

Nachdem die 1. Staffel der Live-Action-Serie One Piece auf Netflix im letzten Jahr zahlreiche Abenteuer-Fans für sich gewinnen konnte, dürfen wir uns nun auf eine 2. Staffel freuen. Während die Dreharbeiten der neuen Folgen in diesem Monat begonnen haben, erreichten uns erst vor wenigen Tagen erste Namen, die den One Piece-Cast in der 2. Season komplettieren werden.

Nun hat Netflix weitere Neuzugänge bekannt gegeben ‒ unter welchen auch ein absoluter Fan-Favorit der Manga-Reihe ist.

Smoker-Darsteller und drei weitere Neuzugänge für One Piece Staffel 2 auf Netflix bestätigt

Wie die Serie auf ihrem offiziellen X-Account verkündete, wird Monarch-Star Callum Kerr in die Rolle von Marine-Kapitän Smoker schlüpfen. Im Vorfeld gab es bereits weitreichende Spekulationen der Fans um die Besetzung der ikonischen Figur. Smoker gilt unter Kenner:innen der One Piece-Mangas von Eiichiro Oda und der beliebten Anime-Serie als schurkischer Fan-Liebling.

Noch dazu wurde sein Auftritt bereits in den letzten Sekunden der 1. Staffel geteast, in der die Figur lediglich von hinten zu sehen war, durch ihre Uniform sowie die zwei unverkennbaren Zigarren von Fans jedoch eindeutig erkannt werden konnte.

Weiterhin wurden Julia Rehwald (Fear Street) in der Rolle von Smokers Vize- Admirälin Tashigi, Rob Colletti (The Many Saints of Newark) als tyrannischer König Wapol sowie Ty Keogh (24 Hours To Live) als Garnisions-Chef Dalton bestätigt.

Wann kommt One Piece Staffel 2 auf Netflix?

Da die Dreharbeiten der 2. Staffel von One Piece gerade erst in Südafrika begonnen haben, werden die neuen Folgen noch eine Weile auf sich warten lassen. Die Produktion soll etwa sieben Monate umfassen und Anfang 2025 abgeschlossen werden. Wir rechnen mit einem Start der Season auf Netflix somit nicht vor Sommer 2025.

