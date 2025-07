Warum die Yu-Gi-Oh-Serien nie komplett im deutschen TV gezeigt wurden

Yu-Gi-Oh! war eine der beliebtesten Anime-Serien Deutschlands und weltweit – vor allem auch wegen des gleichzeitig beworbenen Kartenspiels. Doch keine der Anime-Serien wurde in voller Gänze ausgestrahlt.

Yu-Gi-Oh! war in Deutschland ein riesiger Erfolg und für RTL Zwei ein Zugpferd des Anime-Programms. Selbst die Nachfolger Yu-Gi-Oh! GX und Yu-Gi-Oh! 5D's blieben die stärksten Marken ihrer Zeit. Daher ist es verwunderlich, dass keine der Serien vollständig in Deutschland gezeigt wurde.



Yu-Gi-Oh! Staffel 0: Anime ohne Kartenspiel

2003 lief in Deutschland Yu-Gi-Oh! an und wurde schnell zu einem riesigen Erfolg. Anime-Protagonisten, die sich in einem Kartenspiel messen, das zeitgleich auch im Handel erhältlich war, waren ein Kindertraum. Doch was vielen Zuschauer:innen zum Start der Anime-Serie wohl nicht aufgefallen ist: Die eigentlich erste Staffel des Animes fehlte.

In der sogenannten "Staffel 0" wird gezeigt, wie Yugi sein Millenniumpuzzle zusammenbaut und das erste Mal von Yami Yugi besessen wird. Der Grund für die fehlende Ausstrahlung war recht simpel: Das Kartenspiel spielte in der Staffel 0 eine untergeordnete Rolle und war nur ein Teil von einer Menge anderer Spiele. Somit war der Verlust der eigentlichen ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! für Fans nicht allzu groß.



Weitere Anime-News:

Yu-Gi-Oh! GX und die verschollene letzte Staffel

2006 startete in Deutschland der Nachfolger Yu-Gi-Oh! GX, der mit der Duell-Akademie ein stark verändertes Setting bot, was bei der Zuschauerschaft jedoch sehr beliebt war. Doch in Deutschland, wie auch in den USA, fehlten Teile der dritten Staffel und die komplette Staffel 4.



Hier liegt die Schuld bei 4Kids, denn dieses Unternehmen hatte die Rechte an dem japanischen Anime im Westen erworben. Als 2008 mit 5D's die Nachfolgerserie startete, wurden auch neue Karten und neues Merchandise beworben. 4Kids entschloss sich kurzerhand, die vierte Staffel gar nicht auszustrahlen und stattdessen lieber gleich 5D's zu zeigen. Da Deutschland auf die 4Kids-Version zurückgreifen musste, blieb RTL Zwei nichts anderes übrig, als die Ausstrahlung ebenfalls vorzeitig einzustellen, weshalb Fans die Serie bis heute nicht im Fernsehen sehen konnten.

Auch bei Yu-Gi-Oh! 5D's fehlt die letzte Staffel

Doch auch bei Yu-Gi-Oh! 5D's gingen die späteren Staffeln leider leer aus. Der Hype war groß, als der Anime Duelle auf Motorrädern zeigte und das Kartenspiel die weißen Synchromonster einführte. Doch von der fünften und Teilen der vierten Staffel fehlt bis heute jede Spur.



4Kids befand sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund von 5D's in einem Rechtsstreit mit TV Tokyo und den Produktionsfirmen, weshalb RTL Zwei teilweise direkt die japanische Version umsetzte (diese aber auch zensierte). Allerdings strahlte RTL Zwei zu diesem Zeitpunkt immer weniger Anime aus und befürchtete, ebenfalls in Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden. Da in Japan bereits Yu-Gi-Oh! Zexal anlief, entschloss man sich kurzerhand, auch bei 5D's den Stecker zu ziehen. Bis heute wurde die letzte Staffel im deutschen Fernsehen nie gezeigt.



Yu-Gi-Oh! Zexal hat seinen Weg auch nach Deutschland gefunden, doch durch die Einstellung des Anime-Blocks auf RTL Zwei wurde auch der Anime frühzeitig eingestellt. Durch die Ausstrahlung auf Nickelodeon und ProSieben Maxx wurde Zexal als einzige Yu-Gi-Oh!-Serie vollständig im deutschen Fernsehen gezeigt - wenn auch mit viel weniger Aufmerksamkeit.