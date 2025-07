Der erfolgreichste Anime auf RTL Zwei aller Zeiten: So viele Menschen hat kein anderer erreicht

Wer in den 2000er Jahren RTL Zwei eingeschaltet hat, der kam nicht um Anime herum. Vor allem das Nachmittagsprogramm war gespickt mit Anime. Doch eine Serie setzte sich vom Erfolg her von anderen ab.

Dragon Ball, One Piece, Pokémon; die Liste könnte ewig so weitergehen, wenn es um Anime geht, die in den 2000er Jahren auf RTL Zwei liefen und Fans bis heute im Kopf bleiben. Doch es gab einen Anime, der damals mit Abstand der erfolgreichste war. Ein Überblick.



Anime auf RTL Zwei: Diese Serie war mit Abstand die erfolgreichste

Anime auf RTL Zwei waren einfach Kult. Jüngere als auch ältere Fans schalteten nachmittags ein, um die neueste Folge ihrer liebsten Anime-Serie zu schauen. Zwar waren viele Shows damals zensiert, aber durch die deutsche Synchronisation und die auf Deutsch eingesungenen Intros hatte dieses Programm seinen eigenen Charme. Blickt man nach über 20 Jahren zurück, stellt sich nur die Frage: Welche Anime-Serie war hier in Deutschland am erfolgreichsten?



Wenn es um die reine Reichweite geht, dann gibt es da einen klaren Sieger: Dragon Ball Z. Der Anime um Son Gokus Kampf gegen das Böse erreichte regelmäßig Millionen von Zuschauenden. Dabei war vor allem die Staffel, die sogenannte Boo-Saga, besonders beliebt und erreichte mit der letzten Folge ihren Höhepunkt. Folge 291 sahen nämlich satte 1,37 Millionen Zuschauer:innen. Zum Vergleich: Eine Show wie Joko & Klaas gegen ProSieben hat seit Jahren nicht mehr so viele Personen erreicht.

Neben Dragon Ball Z war noch ein anderer Anime besonders beliebt

Der Erfolg von Dragon Ball Z war jedoch vorprogrammiert. Zum einen war der Hype um den Nachfolger des Erfolgshits Dragon Ball riesig und RTL Zwei wusste ihn richtig zu kanalisieren. Auch der Sendeplatz im Vorabendprogramm (19:00 bis 20:00 Uhr) stellte sicher, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene die Serie schauen konnten. Der Erfolg von Dragon Ball Z im deutschen Fernsehen ist bis heute unerreicht.

Doch es gibt noch einen weiteren Anime auf RTL Zwei, der Dragon Ball Z in puncto Beliebtheit Konkurrenz machte: Pokémon. Der Anime erreichte zwar nicht so viele Zuschauer:innen wie Dragon Ball Z, war aber dafür in seiner Zielgruppe so beliebt wie kein anderer. Pokémon erreichte nämlich bei den 3- bis 13-jährigen Zuschauenden in seiner Hochphase 63 % Marktanteil. Das ist heutzutage unvorstellbar.



Mit seinem Anime-Programm stach RTL Zwei die Konkurrenz aus

RTL Zwei sicherte sich mit seinem Anime-Programm eine Reichweite unter Kindern und Jugendlichen, die ihresgleichen suchte. Mit Shows wie One Piece, Digimon Adventure, Detektiv Conan oder Yu-Gi-Oh! setzte sich RTL Zwei deutlich von der Konkurrenz Super RTL und weiteren Kindersendern ab.