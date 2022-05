Warum Netflix nicht mehr der beste Streamingdienst ist

Netflix hat viele Baustellen und muss auf seine erste Krise reagieren. Was ist mit dem beliebtesten Streamingdienst passiert? Wir sprechen über die Probleme – und die Streaming-Zukunft.

Im April ging ein kleines Beben durch die Streamingwelt. Netflix musste ein Rückgang bei den Abo-Zahlen verkünden. Es passierte, was in solchen Fällen eben passiert: Der Börsenwert von Netflix brach ein und die CEOs Reed Hastings und Ted Sarandos wurden nervös. Diese erste Krise wird Netflix verändern. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber analysieren wir, wie es dazu kommen konnte und wie es mit dem Streamingdienst weitergeht.

Erfahrt im Podcast, was bei Netflix gerade falsch läuft

Im September 2014 startete Netflix in Deutschland und entwickelte sich auch hier zum beliebtesten Streamingdienst. Verantwortlich dafür waren die große Auswahl, günstige Preise und eine tolle Bedienungsoberfläche. Als das Unternehmen auf Original-Produktionen setzte, ermöglichte es ungewöhnliche und kreative Serien wie GLOW und Sense8.

Aber die Stimmung der Kund:innen verdüstert sich. Netflix gehört inzwischen zu den teuersten Streamingdiensten, die Auswahl an guten Filmen und Serien schrumpft und beliebte Serien werden regelmäßig vorzeitig beendet. Wird Netflix immer schlechter?

Die wichtigsten Punkte der Netflix-Diskussion im Überblick

00:00:10 - Einführung ins Thema

00:06:30 - Die Anfänge von Netflix

00:15:30 - Die Probleme von Netflix

01:25:05 - Ranking der aktuell besten Streamingdienste

