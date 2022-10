"Warum weilt Keanu Reeves noch unter uns?" Friends-Star Matthew Perry entschuldigt sich nach kontroversen Kommentaren

Friends-Darsteller Matthew Perry hat sich in seinen Memoiren auf kontroverse Art über Keanu Reeves geäußert. Nun schob er eine Entschuldigung nach.

"Warum sterben originelle Denker wie River Phoenix oder Heath Ledger, und Keanu Reeves weilt immer noch unter uns?" Die Sätze aus der Autobiographie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing von Friends-Star Matthew Perry lösten kürzlich eine Kontroverse aus. Jetzt hat er sich bei seinem Kollegen entschuldigt.

Friends-Liebling Matthew Perry hat Keanu Reeves zufällig als Zielscheibe gewählt

Deadline zitiert ein Statement Perrys:

Ich bin eigentlich ein großer Keanu-Fan. Ich habe zufällig einen Namen ausgewählt, mein Fehler. Es tut mir leid. Ich hätte meinen eigenen Namen nehmen sollen.

Perry hatte mit Phoenix zusammen das Drama Jimmy Reardon gedreht. Der 1993 an einer Überdosis verstorbene Schauspieler pflegte eine enge Freundschaft zu Reeves, mit dem er für My Private Idaho - Das Ende der Unschuld vor der Kamera stand.

Lesern des Buches mag die Entschuldigung seltsam vorkommen. Es ist nämlich nicht die einzige Stelle, an der Perry Reeves in despektierlicher Form namentlich erwähnt. Über den Tod von Comedy-Talent Chris Farley schreibt er: "Ich schlug ein Loch in Jennifer Anistons Gaderobe, als ich es erfuhr. [Und] Keanu Reeves weilt unter uns."

10 geniale Serien-Geheimtipps für mehr Abwechslung vom Netflix-Einheitsbrei

Ihr seid auf der Suche nach Serien-Geheimtipps fernab der Netflix Top 10 und großer Blockbuster-Show? Wir stellen euch in dieser Podcast-Ausgabe 10 hervorragende Serien vor, die bislang noch viel zu wenige Streaming-Fans kennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Moviepilot-Podcast Streamgestöber feiert 3-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben wir 10 Serien-Geheimtipps mitgebracht, die wir in den vergangenen drei Jahren entdeckt haben. Mit unterschiedlichen Genres bei Disney+, Amazon, Netflix, WOW und AppleTV+ ist garantiert für alle etwas dabei.



Was haltet ihr von Perrys Entschuldigung?