Warzen, Katzen, Harry Potter? Nur Hexen-Fans bestehen dieses Quiz

In Harry Potter bekamen Hexen einen neuen Dreh. Doch in Filmen und Serien tauchen sie schon viel länger auf. Im Halloween-Hexen-Quiz könnt ihr jetzt euer Wissen beweisen.

Ob als bucklige alte Frau mit Kater und Besen oder als schlaue Hogwarts-Schülerin wie Hermine aus Harry Potter: Hexen-Geschichten fangen unsere Freude am Übernatürlichen in vielen Facetten ein. In unserem Quiz wollen wir nun euer Wissen zu den berühmtesten Hexen der Film- und Serienwelt auf die Probe stellen.

Bevor die Kinos am Montag schließen, haben Hexen-Liebhaber zu Halloween dabei noch Gelegenheit, zwei neue Hexen-Filme auf der großen Leinwand zu erleben: Hexen hexen und Der Hexenclub. Doch auch der Streaming-Bereich bietet mit Chilling Adventures of Sabrina und Co. reichlich zauberkundige Frauen, die euch auf der heimischen Couch heimsuchen.



Bringt euch mit dem Trailer zum neuen Hexen hexen-Film in Stimmung

Hexen hexen - Trailer (Deutsch) HD

Kennt ihr mehr als Harry Potter? Zeigt es im Quiz der Film-Hexen

Quiz-kundige Zauber-Fans, die sich gern Harry Potter-Challenges stellen, haben im Hexen-Quiz vielleicht einen kleinen Vorteil. Doch die Fantasy-Einblicke ziehen sich hier durch die ganze Serien- und Filmgeschichte. Aber keine Angst, wer beim Hexen-Quiz nicht die volle Punktzahl erreicht, wird nicht in eine Kröte verwandelt. (Aber vielleicht in etwas anderes...?)

Also nehmt euren blubbernden Kessel vom Feuer, rückt die warzigen Nasen zurecht, stellt für einen Moment den Nimbus 2000 in die Ecke und kratzt euren ganzen Gehirnschmalz zusammen: Los geht's!

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Na wie ist es gelaufen? Konntet ihr euer zauberhaftes Hexen-Wissen unter Beweis stellen? Habt ihr eher Durchschnittswissen wie Harry Potter oder seid ihr Überflieger wie Hermine?

Selbst wenn ihr nicht alles wusstet: Vielleicht konntet ihr ja zumindest noch ein paar Tipps mitnehmen, was zu Halloween auf die Watchlist einer Hexe oder eines Hexers gehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Verratet uns in den Kommentaren doch, wie ihr euch im Hexen-Quiz geschlagen habt!