"Was für eine Enttäuschung": House of the Dragon-Fans haben einen großen Kritikpunkt am Staffel 2-Finale

Das 2. Staffelfinale von House of the Dragon ging kürzlich über die Bühne und ... war nicht, was viele Fans sich vom großen Abschluss der Season erhofft hatten. Es gibt viele harsche Reaktionen.

In den ersten Staffeln von Game of Thrones konnte man sich darauf einstellen, in der vorletzten Episode der jeweiligen Season einen großen erzählerischen Knall zu erleben. Das tatsächliche Staffelfinale war meist zum Durchatmen und sich neu sortieren da – wenn nicht gerade eine Septe in die Luft gejagt wurde.

Mittlerweile erwarten Serienzuschauer:innen einen ausklingenden Showdown, wie es scheint. Vor allem, wenn man zwei Jahre auf die Fortsetzung gewartet hat und nur acht statt zehn Episoden wie in der 2. Staffel von House of the Dragon bekommt. Dementsprechend unüberzeugend fiel für einige das jüngste Staffelfinale aus.

House of the Dragon: Fans reagieren enttäuscht aufs Finale der 2. Staffel

Viele hatten sich zumindest eine der großen Schlachten aus George R.R. Martins Buchvorlage Feuer und Blut * gewünscht. Und das war wohl auch ursprünglich der Plan, ehe man alle größeren Auseinandersetzungen in die kommende 3. Staffel verschob.

So gaben sich Fans online enttäuscht bis empört. Aber nicht, ohne dabei Humor zu zeigen. So etwa Reddit-Userin DarthLilith, die sich mit einem bekannten Meme-Format abreagierte: "Hier würde ich den epischen Kampf aus Staffel 2 Folge 8 hinstellen ... Wenn wir einen hätten."

60.000 Likes auf Ex-Twitter X erhielt folgender Tweet mit einem Meme-Clip aus der Sendung Nathan for You: "Ich hoffe du hast Appetit – auf gar nichts!", heißt es im Bezug auf die 2. HotD-Season.

Der X/Twitter-Account GameOfThrones Quotes hingegen fragte sich zu allerlei Zustimmung: "Habe ich gerade einen 70-minütigen Trailer für Staffel 3 gesehen?" Als kleinen Trost könnte man an dieser Stelle diplomatisch anmerken, dass die 3. Season immerhin schon in trockenen Tüchern ist.

Ein weiterer prominenter Eintrag auf Reddit liest sich folgendermaßen:

Uff, was für eine Enttäuschung. Warum haben sie es dort beendet? Es ist eine zweijährige Wartezeit und der Aufbau war in die Länge gezogen und langweilig. Außerdem, warum fliegen alle Hauptcharaktere einfach so rein und raus aus KM und Drachenstein als wäre es nichts? [...] Anscheinend sind alle Charaktere Ninjas.

Die Hater in die Kritik nimmt unterdessen ein User, der als Fan des Finales auf die Plattform kam, um die Folge zu besprechen, und die fehlenden Drachenkämpfe sowie das langsame Pacing für kindische Beschwerden hält:

Auf IMDb hat das zweite House of the Dragon-Staffelfinale mit dem Titel Die Königin, die stets eine war derzeit eine Bewertung von nur 6,4 und ist somit die zweitschlechtbewertete Folge der Season. Allerdings sind diese Zahlen so kurz nach der Ausstrahlung mit Vorsicht zu genießen.



