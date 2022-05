"Was ist das?": Herr der Ringe-Star hat vergessen, dass die Amazon-Serie überhaupt existiert

Die Reaktionen auf Amazons Herr der Ringe-Serie waren bisher sehr unterschiedlich. Ein Star der Film-Trilogie hat sie aber anscheinend komplett vergessen.

Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht steht in den Startlöchern und niemand weiß so richtig, was zu erwarten ist. Sam-Darsteller Sean Astin drückte kürzlich seine Vorfreude aus. Kollege Viggo Mortensen (Aragorn) kann es nicht nachempfinden. Er hat nämlich offenbar vergessen, dass das Projekt existiert.

Viggo Mortensen hat Amazons Herr der Ringe-Serie gar nicht mehr auf dem Schirm

"Was ist das? Die TV-Sache. Ist die nicht bei Apple oder so?", fragte er im Gespräch mit dem Hollywood Reporter . Nach einigen aufklärenden Worten des Interviewers nannte er die Idee zur Serie aber "cool" und sagte, er werde sie sich ansehen.

Die Stars aus Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie äußerten sich bisher recht unterschiedlich zur Amazon-Serie. Neben Astin und Mortensen war Frodo-Schauspieler Elijah Wood über eine Entscheidung der Serie entsetzt.

Wann kommt die Herr der Ringe-Serie zu Amazon?

Ob Herr der Ringe: Die Ringe der Macht nun episch wird oder zum Vergessen einlädt, werden Fans von J.R.R. Tolkien schon bald herausfinden. Die Serie soll am 2. September 2022 bei Amazon anlaufen.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



