Was ist echt in Avatar 2 und was Computereffekte? Neues Making-of-Video lässt euren Kopf platzen

Avatar: The Way of Water legt die Messlatte ein ganzes Stück höher, was den Einsatz von computergenerierten Effekten im Blockbuster-Kino angeht. Ein neues Video entführt hinter die Kulissen.

Ein Blockbuster zum Staunen: Avatar: The Way of Water sieht umwerfend aus und wartet mit den besten CGI-Effekten seit Jahre auf. Regisseur James Cameron und sein Team lassen die Welt von Pandora so echt und lebendig wirken, dass man jederzeit das Gefühl hat, man könne selbst in sie eintauchen, auch ohne 3D-Boost.

Doch wie wurde diese Welt genau geschaffen? Gibt es echte Sets? Oder stammt das alles aus dem Computer? Bereits vor einigen Wochen haben wir einen Blick hinter die Kulissen von Avatar 2 geworfen. Jetzt gibt es ein ausführliches Making-of-Video, das uns noch mehr Geheimnisse über die Entstehung des Films verrät.

Avatar 2: Making-of-Video zeigt, welche Teile der Sci-Fi-Fortsetzung mit CGI geschaffen wurden

Im jüngsten Video von Corridor Crew, einem YouTube-Channel, der sich mit digitalen Effekten und der VFX-Branche beschäftigt, ist niemand Geringeres als Eric Saindon zu Gast. Er hat als Visuel Effects Supervisor an Avatar: The Way of Water gearbeitet. Seine Erfahrung in diesem Bereich reicht bis zur Herr der Ringe-Trilogie zurück.

Saindon geht einzelne Momente des Films durch und erklärt, welche Teile im Bild auf Aufnahmen vom Set basieren und welche komplett aus dem Computer stammen. Besonders spannend ist das im Hinblick auf die Szenen, in denen Wasser eine entscheidende Rolle spielt. Hier hat Avatar 2 einen neuen Meilenstein erreicht.

Was folgt als Nächstes? James Cameron hat verkündet, dass in Avatar 3 Feuer-Na'vis auftauchen, was ihn vor eine völlig neue Herausforderung stellt. Nachdem er das Wasser gemeistert hat, geht es nun um Flammen. Wir sind gespannt, ob die CGI-Effekte genauso bahnbrechend werden wie in The Way of Water.

