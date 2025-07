“Was ne miese Aktion”: Kampf der Realitystars-Kandidatin Laura Lettgen verscherzt es sich im Finale mit den Fans

Kampf der Realitystars ist nun gestern offiziell zu Ende gegangen und Tara Tabitha nimmt das Preisgeld mit nach Hause. Die Fans können sich mit dem Sieg arrangieren, aber einen anderen Skandal nicht unkommentiert lassen.

Nach mehreren Wochen hat das Drama bei Kampf der Realitystars nun ein Ende gefunden. Die Finalist:innen wurden ermittelt und die Siegerin gekürt. Doch es kam im Finale noch einmal zu einem kleinen Skandal, den die Fans nicht besonders gut aufgenommen haben.



Trotz gemeinsamen Bündnis: Laura wirft Giulia raus

In der letzten Folge Kampf der Realitystars waren nicht mehr viele Kandidat:innen mit dabei. Deshalb kam es zu einem ungewöhnlichen Bündnis: Tara Tabitha, Laura Lettgen und Giuliana Farfalla schlossen sich zusammen, um ins Finale zu kommen. Vor allem das Bündnis zwischen Giuliana und Laura war sehr überraschend, da die beiden schon eine längerfristige Feindschaft verband.

Doch Lauras wahres Gesicht zeigt sich, als sie die Möglichkeit hat, eine Person aus der Show herauszuwählen. Da fällt ihre Wahl auf Giuliana – trotz ihrer vorigen Vereinbarung. Zu allem Überfluss schaffte sie durch Dennis Lodri auch noch den Sprung ins Finale der Show.



"Geht gar nicht": Fans können Lauras Aktion nicht fassen

Die Fans nahmen Lauras Aktion gar nicht gut auf. "Was 'ne miese Aktion", schreibt ein Fan auf Instagram. "Geht gar nicht", ergänzt eine andere Nutzerin. Ein Fan von Laura ist besonders enttäuscht: "Krass, ich war die ganze Zeit auf Lauras Seite, aber jetzt nicht mehr."



Dass Laura Lettgen schließlich den dritten Platz belegte, löste bei vielen Fans Schadenfreude aus, wenn sich auch einige wünschten, dass sie durch diese Aktion schon früher rausgeflogen wäre. "Zum Glück nicht auf Platz 1", so eine Instagram-Nutzerin. Eine weitere Nutzerin ergänzt: "Weiter hinten wäre auch ok gewesen". Als Rache für Lauras Aktion spuckte Giuliana noch in ihren Kleiderspind, was auch viele Fans feierten.

Durch einen Vorteil im letzten Spiel konnte sich Tara Tabitha schließlich den Sieg sichern, Jona Steinig belegte Platz 2. Für Siegerin Tara hatten Fans nur Lob übrig. "Herzlichen Glückwunsch. Verdient gewonnen", so ein Instagram-Kommentar. "Super, ich freue mich sehr für Tara", ergänzt ein weiterer Fan. Eine andere Person fasst ihre Worte in einem Kommentar zusammen:



Gott sei Dank hast du gewonnen!!! Als Dennis rausgeflogen ist, warst du die einzige und ohnehin beste Option!! Ich freu mich sehr für dich



