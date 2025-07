Von VIVA nach Hollywood: So überraschend wurde Heike Makatsch zum Kinostar

Von VIVA direkt nach Hollywood: Die Lebensgeschichte von Heike Makatsch ist verrückter als jeder Film. Wir blicken zurück auf eine einzigartige Karriere.

Sie ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands: Heike Makatsch begeistert seit Jahrzehnten im Kino. Was viele nicht mehr wissen: Ihre Anfänge hatte die blonde Schönheit in den wilden 90ern, als das Musikfernsehen gerade so richtig durchstartete. Die ganze Story gibt es hier.

Heike Makatsch: Ihre Anfänge bei Viva

Heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands, doch das hätte damals niemand ahnen können: Heike Makatsch startete nicht direkt als Darstellerin durch, sondern machte sich erst als Moderatorin einen Namen. Ihre Anfänge bleiben unvergessen: In den 90ern stürmte Makatsch wie ein frischer Wind über die Bildschirme und war zur rechten Zeit am rechten Ort: Die quirlig-freche Moderatorin begeisterte beim brandneuen Musiksender VIVA mit ihrer unkonventionellen Art. Ihre Interviews? Stets ein bisschen chaotisch. Doch ein spitzbübisches Lächeln von Makatsch genügt, um die Herzen der jungen TV-Zusehenden zu erobern. Ohne Scheu vor Albernheiten mausert sie sich zur Medien-Ikone, die sogar internationalen Promis regelmäßig den Kopf verdreht.









Schauspielkarriere statt Moderation: Sie bezirzte sogar James Bond

Heike Makatsch als Schauspielerin? Damals hätte ihr das niemand zugetraut. Nach ihrem wilden Ritt bei VIVA ergriff sie 1996 kurzerhand die Chance und sicherte sich im Kultstreifen Männerpension eine Rolle an der Seite von Til Schweiger. Ihre Darstellung schlug ein wie eine Bombe - prompt wird Makatsch mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Ein Ritterschlag, der selbst Schauspiel-Veteranen nicht mal eben so zuteilwird.

Doch das war erst der Anfang: Kurze Zeit später warten auf Heike Makatsch noch viel größere Rollen. Im Horror-Klassiker Resident Evil von 2002 mimt sie eine Forscherin, die dem Zombie-Virus zum Opfer fällt. Im Weihnachts-Klassiker Tatsächlich ... Liebe (2003) verkörperte sie dann die verführerische Sekretärin Mia, die mit ihrem Charme ihren Chef (Alan Rickman) verführen möchte. Ihre Darstellung bestach durch subtilen Sexappeal und eine Raffinesse, die ihrer Figur Tiefgang verlieh. Da ist es auch kein Wunder, dass sich ein britischer Schauspiel-Star prompt in die deutsche Schönheit verguckte: Heike Makatsch und Daniel Craig waren sieben Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2004 im Guten trennten.









In Deutschland mega-erfolgreich: Heike Makatsch spielt einfach überall mit

Heike Makatsch hat sich am Ende dann aber doch als deutsche Darstellerin etabliert. In Hilde porträtierte sie das dramatische Leben von Diva Hildegard Knef. Mit Komödien wie Hui Buh, das Schlossgespenst zeigte sie, dass sie auch Humor kann. Und wenn sie nicht gerade im Kino zu sehen ist, dreht sie fleißig für den nächsten Tatort. Ob Makatsch als Hauptkommissarin Ellen Berlinger eine gute Figur macht, seht ihr hier im Trailer:

Auch sonst ist Makatsch extrem erfolgreich. Sie drehte zahlreiche Kampagnen für einen französischen Beauty-Konzern, spielt in TV- und Streamingserien mit und ist als Synchronsprecherin tätig. Inzwischen ist Makatsch dreifache Mama und genießt ihr Leben in Berlin.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2024 bei Moviepilot veröffentlicht