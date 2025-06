"Was soll ich sagen?": Arnold Schwarzenegger war am Set dieses Kultfilms aus den 90ern nicht er selbst

Arnold Schwarzenegger fiel in den 1990ern beim Dreh einer bekannten Komödie auf den Streich eines Kollegen herein, der ihn vor der Kamera ziemlich dumm aus der Wäsche schauen ließ.

In den 90ern war Arnold Schwarzenegger in den USA bereits ein großer Filmstar und trat in zahlreichen Komödien auf. In einer davon, Junior (1994), spielte ein Co-Star ihm jedoch einen Streich, der den Schauspieler völlig aus der Bahn warf. Zum Glück konnte er später darüber lachen.

Ein Streich am Set von Junior ließ Arnold Schwarzenegger wortlos dastehen

Danny DeVito kannte Arnold Schwarzenegger schon aus Twins – Zwillinge und arbeitete für die Komödie Junior, in der Arnies Figur als Mann schwanger wurde, erneut mit ihm zusammen. Die zwei Stars waren dafür bekannt, dass sie anderen gern Streiche am Set spielten und so kam es, dass DeVito den Österreicher mit einer Marihuana-Zigarre drankriegte. Vor drei Jahren war Arnold Schwarzenegger in der Talkshow von Jimmy Kimmel zu Gast und erzählte, was genau damals passierte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als wir Junior drehten, sagte Danny in einer Mittagspause zu mir: 'Komm in meinen Wohnwagen, ich koch' dir gutes italienisches Essen.' [...] Wir aßen und es war fantastisch, er machte Kaffee und sagte dann: 'Du gibst mir immer Zigarren und ich fühle mich schuldig und will dir auch mal eine ausgeben.' Und ich sagte 'na endlich'. Er gab mir also diese wirklich lange schöne Zigarre [...] wir zündeten sie an und rauchten sie und es war toll.

Was Arnold Schwarzenegger aber nicht wusste, war, dass Danny DeVito seine Zigarren-Liebe genutzt hatte, um ihm einen Joint unterzumogeln – eine Zigarre, die mit Pot versetzt war:

Wir kamen zurück ans Set, um die Szene weiterzudrehen – und ich vergaß meinen Text. Ich stand vor der Kamera, in Nahaufnahme, Danny hinter der Kamera, und Regisseur Ivan Reitman sagte 'Action'. Ich stand kurz da und fragte dann: 'Was soll ich sagen?' [...] Ich erinnerte mich nicht mehr, was wir vor der Mittagspause gemacht hatten – ich hatte alles komplett vergessen. Anderthalb Stunden später kamen die Erinnerungen endlich langsam wieder zurück. Danny hatte etwas Marihuana vorn in die Zigarre gesteckt!

Ob einen Co-Star unwissentlich unter Drogen zu setzen heute noch so einfach durchgehen würde, ist fraglich. Schwarzenegger nahm den Streich damals mit Humor und Junior konnte fertig gedreht werden. Noch heute kennen viele die Komödie, obwohl die Bewertungen (4/10 bei Moviepilot) sie eher nicht zum Meisterwerk erklären würden.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auch bei unserer französischen Schwesternseite Allociné erschienen.