Watchmen-Schöpfer kehrt zurück mit Sci-Fi-Serie über Technik-Alptraum: ChatGPT ist nichts gegen diese künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz ist das Thema der Stunde. Genau in dem Moment meldet sich Sci-Fi-Meister Damon Lindelof mit einem neuen Projekt zurück. Wir haben den Teaser-Trailer zu Mrs. Davis für euch.

Damon Lindelof ist einer der spannendsten Autoren, die aktuell in Hollywood unterwegs sind. Besonders im Serienbereich hat er mit Lost, The Leftovers und Watchmen bleibenden Eindruck hinterlassen. Darüber hinaus war er an bombastischen Sci-Fi-Filmen wie Prometheus und Star Trek Into Darkness und A World Beyond beteiligt.



Sein neueste Projekt findet wieder im Fernsehen bzw. im Streaming statt. Gemeinsam mit Tara Hernandez (bekannt für die Comedy-Serien The Big Bang Theory und Young Sheldon) hat er eine neue Serie entwickelt, die kaum näher am Puls der Zeit sein könnte: Mrs. Davis erzählt von einer künstlichen Intelligenz.

Mrs. Davis löst ChatGPT ab: Teaser-Trailer zur neuen Sci-Fi-Serie von Damon Lindelof

ChatGPT war gestern: Mrs. Davis ist die mächtigste künstliche Intelligenz auf dem Planeten. Wie groß ihr Einfluss ist, zeigt der Teaser-Trailer: Jeder will mit ihr sprechen. Und am Ende des 30-sekündigen Clips wird der Ohrstöpsel sogar direkt Richtung Publikum gereicht. Wenn das keine Einladung auf ein Serienabenteuer ist ...

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Mrs. Davis schauen:

Mrs. Davis - S01 Teaser Trailer (English) HD

Strahlende Gesichter, warme Farben: Lasst euch von dem Schein nicht trügen. Mrs. Davis schildert keine utopische Zukunft. Stattdessen taucht schon bald eine Figur auf, die alles daran setzt, um die künstliche Intelligenz aus der Welt zu schaffen. Die Nonne Simone (Betty Gilpin) sieht ihren Glauben durch die Technik gestört.

Mrs. Davis wird als Serie umschrieben, die mehrere Genres vereinen soll. Ausgehend vom Teaser-Trailer deutet sich eine Mischung aus Science-Fiction und Satire an. Damon Lindelof scheint das perfekte Material gefunden, um die Popkultur einmal mehr mit einer explosiven Geschichte aufzumischen.

Sci-Fi-Highlight: Wann startet Mrs. Davis in Deutschland?

Die 1. Staffel von Mrs. Davis startet am 20. April 2023 bei dem Streaming-Dienst Peacock, vorerst allerdings nur in den USA. Wann und wie die vielversprechende Serie nach Deutschland kommt, steht derzeit noch nicht fest.

