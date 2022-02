Weder bei Netflix noch bei Amazon: Epischer Trailer für eine der am meisten erwarteten Serien des Jahres

Es muss nicht immer Netflix oder Amazon sein. Eine der am meisten erwarteten Serien des Jahres lockt im ersten epischen Trailer zu einem anderen Streaming-Anbieter.

Im März startet eine epische, Generationen umspannende Familiengeschichte in Deutschland, die auf einem gefeierten Bestseller basiert. Die heiß erwartete Serie ist aber weder bei Netflix noch bei Amazon zu sehen. Gemeint ist Pachinko. Für das Serien-Highlight von Apple TV+ wurde diese Woche ein Trailer veröffentlicht und der gibt mit reichlich Gänsehaut-Momenten ein gutes Gefühl für die großangelegte Story, die vier Generationen umspannt.

Schaut euch den Trailer für das Serien-Highlight Pachinko an:

Pachinko - Trailer (English Subs) HD

Worum geht's in Pachinko und warum ist die Serie so heiß erwartet?

Pachinko ist eine Adaption des Bestsellers Ein einfaches Leben der koreanisch-amerikanischen Autorin Min Jin Lee. Die Story beginnt in den 1910er Jahren in Südkorea, wo Sunja (später gespielt von Oscarpreisträgerin Youn Yuh-jung aus Minari) in einer armen Familie aufwächst. Sie wird sich zu einer Matriarchin entwickeln, deren Familie zwischen Besetzung, Krieg, Diskriminierung und wirtschaftlichem Aufstieg die Geschichte des 20. Jahrhunderts am eigenen Leib erlebt.

So reicht die Story von Pachinko bis in die 1980er Jahre, wo Sunjas Enkel Solomon in New York ein Leben führt, von dem seine Ahnen nur träumen konnten. Auch die Serie wurde deshalb dreisprachig gedreht, nämlich auf Englisch, Koreanisch und Japanisch.

Pachinko auf Deutsch: Der Roman Ein einfaches Leben bei Amazon *

Die gefeierte Vorlage, die weitreichende Story und die Besetzung um Youn Yuh-jung sowie Serien-Schöpferin Soo Hugh (The Terror, The Killing) gehören zu den Gründen, warum diese Großproduktion von Apple TV+ zu den Serien-Höhepunkten des Jahres gehören könnte. Der Trailer jedenfalls verstärkt die Hoffnung, dass hier ein vielschichtiges Familien-Epos auf uns zukommt. Und offenbar eine Lehrstunde über die Herstellung von Kimchi.

Weder bei Netflix noch bei Amazon: Wann kann man Pachinko in Deutschland streamen?

Pachinko startet am 25. März 2022 bei Apple TV+ in Deutschland. Zunächst werden die ersten drei Episoden bei dem Streaming-Anbieter veröffentlicht, dann folgt jeden Freitag eine neue Folge.

Die insgesamt acht Episoden wurden von zwei Regisseuren inszeniert: Kogonada (After Yang, Columbus) drehte die eine Hälfte, Justin Chon (Blue Bayou) die andere.