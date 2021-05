Weder Electro noch Doc Ock: Der Hauptbösewicht in Spider-Man 3 soll jemand anderes sein

Spider-Man: No Way Home platzt aus allen Nähten. Angeblich soll es Tom Hollands Marvel-Held mit sechs (!) Bösewichten zu tun bekommen. Als großes Mastermind kristallisiert sich der Green Goblin heraus.

Im Dezember startet der dritte Spider-Man-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle in den Kinos. Holland ist nicht der einzige Star des Films ist. Obwohl es bisher keine offizielle Bestätigung gibt, halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass in Spider-Man: No Way Home auch Tobey Maguire und Andrew Garfield zurückkehren werden.

Green Goblin als Hauptgegner in Spider-Man: No Way Home?

Mit der Zusammenführung aller bisherigen Kino-Spider-Men soll es auch ein Wiedersehen mit ein paar der ikonischsten Schurken der Reihe geben. Das berichtet Jeff Sneider im Collider-Podcast The Sneider Cut . Von seinen Quellen will er erfahren haben, dass sich in Spider-Man: No Way Home die Sinister Six zusammentun, angeführt von niemand Geringerem als Willem Dafoes Green Goblin.

Diese Version des ikonischen Marvel-Bösewichts tauchte erstmals im 2002 erschienen Spider-Man von Sam Raimi auf und wurde im Endkampf vom Titelhelden besiegt. Laut Jeff Sneiders Informationen soll der Green Goblin als Hauptbösewicht in Spider-Man: No Way Home in Erscheinung treten und das erwähnte Superschurken-Team aus verschiedenen Spidey-Universen um sich scharen.

Das erste Teaser-Video zu Spider-Man: No Way Home:

Spider-Man: No Way Home - Title Announcement (English) HD

Bereits in der Andrew Garfield-Ära gab es Pläne, die Ankunft der Sinister Six vorzubereiten. Besonders in The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro verstecken sich einige Hinweise auf das Team. Schlussendlich haben wir den Sinister Six-Film von The Cabin in the Woods-Regisseur Drew Goddard nie gesehen. Nun könnten die Schurken im Marvel Cinematic Universe eine zweite Chance erhalten.

Formen sich in Spider-Man: No Way Home die Sinister Six?

Ausgehend von Sneiders Bericht setzen sich die Sinister Six in Spider-Man: No Way Home aus folgenden Figuren zusammen:

Green Goblin aus Spider-Man

aus Spider-Man Doc Ock aus Spider-Man 2

aus Spider-Man 2 Sandman aus Spider-Man 3

aus Spider-Man 3 Lizard aus The Amazing Spider-Man

aus The Amazing Spider-Man Electro aus The Amazing Spider-Man 2

aus The Amazing Spider-Man 2 Rhino aus The Amazing Spider-Man 2

Die Beteiligung von Alfred Molina (Doc Ock) und Jamie Foxx (Electro) ist sicher. Molina sprach kürzlich sogar ganz offen im Interview mit Variety über seinen Auftritt, der offenbar direkt an die Ereignisse von Spider-Man 2 anknüpft. Bei der Rückkehr von Willem Dafoe (Green Goblin), Thomas Haden Church (Sandman), Rhys Ifans (Lizard) und Paul Giamatti (Rhino) herrscht dagegen noch Ungewissheit.

Wenn wir einen Schritt zurücktreten, deutet aber alles darauf hin, dass Marvel und Sony mit Spider-Man: No Way Home das Tor zum Multiversum aufstoßen und alle bisherigen Spider-Man-Generationen vereinen wollen. Auch das Engagement von Benedict Cumerbatch ist ein eindeutiges Indiz: Er ist als mächtiger Marvel-Zauberer Doctor Strange an Bord, ehe die Geschichte in seinem eigenen Solofilm fortgesetzt wird.

Spider-Man: No Way Home startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos. Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness folgt wenige Monate später am 25. März 2022.

