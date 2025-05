Weder Tom Cruise noch The Rock: Der reichste Schauspieler der Welt besitzt ein Vermögen von über 1 Milliarde Dollar

Dieses Jahr wurde eine aktuelle Liste mit den reichsten Schauspielern veröffentlicht. An der Spitze ist ein weltbekannter Star, der seit 6 Jahren in keinem Film mehr mitgespielt hat.

Das Vermögen der größten Schauspielstars interessiert Filmfans immer wieder aufs Neue. Mittlerweile ist eine aktuelle Liste der vermögendsten männlichen Hollywood-Persönlichkeiten veröffentlicht worden. An der Spitze steht eine Action-Ikone, die im Filmgeschäft nicht mehr allzu aktiv ist. Sein gewaltiges Vermögen häufte er vor allem durch Immobilieninvestionen an.

Arnold Schwarzenegger ist der reichste männliche Filmstar der Welt

Laut Esquire Australien besitzt Terminator-Star Arnold Schwarzenegger ein Vermögen von 1,49 Milliarden Dollar. Der Schauspieler, der zuletzt 2019 mit einem Auftritt in Terminator: Dark Fate in einem Film zu sehen war, soll sein Geld vor allem durch die Investition in Immobilien angehäuft und vervielfacht haben. Hinter Arnie folgen Dwayne Johnson und Tom Cruise auf Platz 2 und 3 der reichsten Schauspieler.

Wichtig zu erwähnen ist noch, dass es sich bei den Summen um Schätzungen handelt, da niemand exakte Einblicke in das Vermögen der Stars hat. Außerdem sind die Beträge von Esquire in australischen Dollar angegeben.

Das ist die komplette Top 10 der aktuell reichsten Schauspieler:

Arnold Schwarzeneggers Rückkehr als Filmstar steht fest

Terminator: Dark Fate bleibt nicht die letzte Rolle des Schauspielers. Abgedreht hat er schon eine Rolle in der kommenden Action-Komödie Kung Fury 2, wo Michael Fassbender in den 80ern Jagd auf Adolf Hitler persönlich macht. Arnie wird darin als Präsident zu sehen sein.

Außerdem laufen mit dem Schauspieler gerade noch die Dreharbeiten zur Action-Komödie The Man with the Bag mit Alan Ritchson. In dem Film spielt Schwarzenegger niemand Geringeres als Santa Claus, der mit Unterstützung des Reacher-Stars seine gestohlenen Geschenke zurückerobern will.

