Wednesday hat in Staffel 2 einen neuen Bösewicht: Das steckt hinter den Horror-Puppen aus dem Trailer

Der erste Teaser-Trailer zu Wednesday Staffel 2 ist da und gibt uns Einblicke in die Handlung der neuen Folgen. Unheimliche Puppen spielen darin wohl eine zentrale Rolle.

Die 2. Staffel von Wednesday steht bei Netflix endlich in den Startlöchern und soll uns in wenigen Monaten auf dem Streamer erreichen. Der erste Teaser-Trailer hat uns jetzt einen umfangreichen Einblick gewährt, was uns in den neuen Folgen erwartet. Während Wednesday (Jenna Ortega) an die Nevermore Academy zurückkehrt, muss sie es womöglich mit einem neuen Bösewicht aufnehmen. Denn die Bewegtbilder zeigen uns verdächtig viele Puppen, die damit in Zusammenhang stehen könnten.

"Lasst die Puppen tanzen": Wednesday-Trailer teast großen Bösewicht in Staffel 2

Im Teaser-Trailer sehen wir Wednesday unter anderem geknebelt in einem dunklen, verwahrlosten Raum an einem Tisch voller Puppen sitzen. Daraufhin hält Wednesday ein Messer hoch und verkündet: "Lasst die Puppen tanzen." Später sehen wir die Schülerin, wie sie an die Nevermore Academy zurückkehrt und ihrer Zimmernachbarin Enid Sinclair (Emma Myers) eine Puppe aushändigt, die verdächtige Ähnlichkeiten zu ihrer Freundin aufweist. Wednesday erklärt dazu, dass es sich bei der Perücke der Puppe um echtes Menschenhaar handelt. Letztendlich sehen wir eine weitere maskierte Gestalt aufblitzen, dessen Maske an ein Puppengesicht erinnert.

Das Puppenmotiv zieht sich durch den gesamten Teaser-Trailer und kündigt an, was Wednesday unweigerlich bevorsteht: Ein neuer Gegner, den es zu überführen gilt. Denn nachdem Wednesday in Staffel 1 Marilyn Thornhill (Christina Ricci) samt dem wiederauferstandenen Jericho-Gründer Joseph Crackstone in die Flucht schlagen konnte und Tyler (Hunter Doohan), der sich als Monster Hyde entpuppt hat, im Willow Hill Krankenhaus festsitzt, ergibt ein neuer Antagonist Sinn. Zum Ende von Staffel 1 wurde sie bereits von einer neuen Bedrohung beobachtet. Auch diese könnte mit den Puppen in Zusammenhang stehen.

Schaut hier den Trailer zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Möglich ist, dass sich eine Einzelperson oder eine Gruppe hinter den puppenähnlichen Masken versteckt und diese nutzt, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Puppen symbolisieren durch ihren Charakter als Spielzeug häufig eine Form von Kontrolle, somit ist es auch denkbar, dass der oder die neuen Gegner:innen darauf aus sind, die Teenies der Nevermore Academy ebenso wie Puppen zu kontrollieren.

Darüber hinaus stellen sie seit Jahrzehnten ein zentrales Motiv im Horror-Genre dar. Jenna Ortega erklärte im Nachgang von Staffel 1 mehrfach, dass die neue Season sich mehr in das Grusel-Genre wagen wolle. Dazu verriet sie erst kürzlich, dass einige Episoden klare Referenzen an bekannte Horrorfilme aufweisen werden. Diese Theorien bleiben bisher jedoch hypothetisch. Wie sich das Puppenspiel in Wednesday Staffel 2 genau entfalten wird, erfahren wir wohl oder übel erst in wenigen Monaten.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird anders als ihr Vorgänger in zwei Teilen auf Netflix erschienen. Teil 1 macht am 6. August 2025 den Anfang, Teil 2 folgt rund einen Monat später, am 3. September auf dem Streamer. Die neue Staffel umfasst acht Episoden.

Alles, was ihr bis dahin zu Wednesday Staffel 2 wissen müsst, könnt ihr im verlinkten Artikel nachlesen.

