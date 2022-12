Wednesday-Star Emma Myers startet durch: Nach Enid steht schon die nächste große Netflix-Rolle an

Enid-Darstellerin Emma Myers ist einer der beliebtesten Wednesday-Stars. Jetzt hat sie eine Rolle in einer Körpertausch-Komödie bei Netflix ergattert.

Enid-Darstellerin Emmy Myers tauscht nach Wednesday Körper mit Marvel-Star

Jenna Ortega ist nicht allein. Auch ihre beste Serien-Freundin Emma Myers gehört mit ihrer Rolle Enid zu den beliebtesten Stars aus dem schaurigen Hit Wednesday . Und der

Das berichtet Deadline . Demzufolge wurde Myers jetzt in der Netflix-Komödie Family Leave gecastet. Sie wird die Tochter von Jess (Marvel-Star Jennifer Garner) und Bill Walker (Ed Helms) spielen, deren Familie eines Morgens in vertauschten Körpern aufwacht. Als wäre das nicht verwirrend genug, müssen die einzelnen Figuren in den nächsten 24 Stunden auch noch ein College-Bewerbungsgespräch, eine Bewerbung und den Abschluss eines Plattenvertrags bewerkstelligen.

Neben Myers, Garner und Helms tummeln sich dabei auch hinter der Kamera einige bekannte Namen. McG (3 Engel für Charlie) wird die Regie übernehmen, das Drehbuch schreibt Adam Sztykiel (Black Adam).

Wann kommt Family Leave zu Netflix?

Wann genau Myers' neuer Auftritt auf Netflix zu sehen sein wird, ist momentan allerdings noch nicht klar. Family Leave befindet sich in einem recht frühen Stadium der Produktion. Wir könnten uns eine Veröffentlichung für Ende 2023 vorstellen.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Emma Myers' neuen Auftritt?