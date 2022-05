Wegen Johnny Depp? Amber Heards Aquaman 2-Auftritt dauert angeblich nicht mal 10 Minuten

Durch den Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard leidet nicht nur das Image des Fluch der Karibik-Stars. Neben Petitionen gegen die Schauspielerin soll Heards Rolle in Aquaman 2 deutlich kürzer ausfallen.

Im Rechtsstreit zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard kämpft der Fluch der Karibik-Star gerade um seine Karriere. Ihm wird häusliche Gewalt und missbräuchliches Verhalten vorgeworfen. Laut Depp ist jedoch seine ehemalige Partnerin die eigentliche Täterin. Das sorgte bisher nicht nur für Online-Shitstorms und gehässige Memes, auch die Karriere der Schauspielerin könnte langfristig erheblichen Schaden erleiden.

Und erste Zeichen dafür scheinen sich anzubahnen. Nachdem sie zuletzt im DC-Blockbuster Aquaman als Mera eine größere Rolle spielte, soll ihr Auftritt im kommenden Sequel nämlich deutlich kürzer ausfallen. So richtig wasserdicht ist die Informationslage aber nicht.

Amber Heard soll kaum in Aquaman 2 zu sehen sein

Im kommenden Aquaman-Sequel hat die Schauspielerin angeblich nicht einmal 10 Minuten Screentime. Das berichtet zumindest die Boulevardzeitung TMZ , die sich wiederum auf einen Tweet der gut in der Branche vernetzten YouTuberin Grace Randolph bezieht:

Trotzdem ist diese Info noch weit von einer offiziellen Bestätigung entfernt. Als Boulevardblatt ist TMZ ähnlich kritisch einzustufen wie Randolph, die in der Vergangenheit einige Scoops verbreitete, welche sich im Nachhinein als falsch herausstellten.

Obwohl Amber Heard im Rechtsstreit mit Johnny Depp das Opfer ist, gab es auch Anschuldigungen gegen sie. So soll sie dem Schauspieler im Streit beispielsweise einen Finger abgetrennt haben. Gerade Johnny Depp-Fans haben Heard daher immer wieder angegriffen. Außerdem wurden Petitionen eröffnet , durch die die Schauspielerin aus Aquaman 2 entfernt werden soll.

Amber Heard soll generell eine Aquaman 2-Wackelkandidatin gewesen sein

Der Gerichtsstreit mit Johnny Depp könnte allerdings nicht der einzige Grund dafür sein, dass die Schauspielerin im langerwarteten DC-Blockbuster eine deutlich kleinere Rolle bekommt. Journalist, Anwalt und Hollywood-Insider Matthew Belloni berichtete in einem Newsletter von April 2022 , dass Warner generell Bedenken wegen Heard in Aquaman 2 gehabt haben soll. DC-Filmchef Walter Hamada wollte die Schauspielerin angeblich nicht für Teil 2 zurückholen, da die Chemie zwischen ihr und Hauptdarsteller Jason Momoa in Aquaman nicht passte.

Noch ist nicht final bestätigt, dass Amber Heard wirklich weniger als 10 Minuten in Aquaman 2 zu sehen ist. Die Kontroverse rund um den Johnny Depp-Prozess sowie generelle Bedenken zu ihrer Besetzung von Warner sprechen allerdings dafür, dass ihre Rolle im DC-Sequel wirklich deutlich kleiner ausfallen könnte.

